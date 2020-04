ABVV vindt mogelijke herstart Audi Brussels na paasvakantie surrealistisch Belga

07 april 2020

11u41 22 Audi Brussels hoopt in haar fabriek in Vorst de productie op 20 april, na de paasvakantie, te herstarten. Dat schrijft De Tijd en is bevestigd aan Belga. Intussen wordt intern bekeken welke maatregelen genomen moeten worden om de sociale afstand en de gezondheid van de werknemers te verzekeren. Vakbond ABVV vindt een herstart na de paasvakantie surrealistisch.

De productieonderbreking bij Audi Brussels is momenteel gepland tot en met vrijdag 17 april, de herstart op maandag 20 april. De details over het hervatten van de productie zijn nog niet gekend en zullen pas duidelijk worden in de loop van volgende week. De autofabrikant wil aan alle voorschriften voldoen, zodat de werknemers veilig kunnen werken.

“Wat doen we in afwachting? We definiëren maatregelen die we zullen nemen en zetten zo veel mogelijk in op de bescherming van de gezondheid van het personeel. Meer details kan ik nog niet geven, die komen in de loop van volgende week”, stelt Audi-woordvoerder Peter D'Hoore.

Het is nog te vroeg om te zeggen of de herstart meteen op volle kracht zou zijn. Veel hangt af van wat de federale overheid in de komende dagen zal beslissen voor het vervolg van de maatregelen na de paasvakantie en of die zullen versoepelen.

We vragen om het einde van de lockdown af te wachten. De stilstand heeft ongetwijfeld een economische impact, maar de autoproductie is geen essentiële sector Grégory Descotte, vakbondsafgevaardigde ABVV

Vakbond ABVV vindt een herstart alvast surrealistisch. De socialistische vakbond gelooft niet dat de regels rond sociale afstand gerespecteerd kunnen worden. Voor het ABVV is een herstart voor het einde van de lockdown prematuur.

“Het is zelfs surrealistisch, zeker omdat de sociale afstand van anderhalve meter niet kan verzekerd worden aan de werkposten”, gaat ABVV-vakbondsafgevaardigde Grégory Descotte nog een stap verder. “We vragen om het einde van de lockdown af te wachten. De stilstand heeft ongetwijfeld een economische impact, maar de autoproductie is geen essentiële sector.”