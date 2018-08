ABVV spreekt toch niet over nationale staking op 2 oktober Redactie

28 augustus 2018

15u47

Bron: Belga 0 De socialistische vakbond ABVV roept zijn militanten, leden en werknemers op om massaal deel te nemen aan de actiedag voor waardige pensioenen op 2 oktober, die samen met het ACV en ACLVB was gepland, luidt het vandaag na afloop van het federaal bureau. Van een nationale staking, zoals voorzitter Robert Vertenueil gisteren opperde in Le Soir, lijkt voorlopig geen sprake.

Verteneuil zei in de krant dat hij de beslissing over een algemene staking op 2 oktober zou verdedigen voor het federaal secretariaat van het ABVV. "Op die dag zijn er al aparte vakbondsacties gepland en is er een stakingsaanzegging. Dat kunnen we omvormen tot een algemene staking", klonk het maandag.

Maar in een persbericht dat na afloop van het federaal bureau – waar vertegenwoordigers van de vakcentrales en intergewestelijken in zetelen – wordt met geen woord over een algemene staking gerept. Het ABVV roept op om massaal deel te nemen aan de actiedag voor waardige pensioenen, "een actiedag die de vorm zal aannemen van diverse manifestaties en sensibiliseringsacties op regionaal niveau".

Werkgevers interpelleren

Daarnaast gaat de socialistische vakbond ook de werkgevers interpelleren. "Delegaties van de sectoren van het ABVV zullen de komende weken een bezoek brengen aan de verantwoordelijken van de bedrijfsfederaties om hen duidelijk te maken dat het hoog tijd wordt dat het sociaal overleg een eerlijke kans krijgt, onder meer over de pensioenen van werknemers met belastend werk", luidt het.

Het ABVV wil de volgende dagen ook, na overleg met de andere vakbonden, "een krachtig actieplan" voorleggen aan zijn achterban, met als doel een radicale koersverandering van het regeringsbeleid en van de houding van werkgevers. Het is niet duidelijk in hoeverre hier stakingen aan bod zullen komen.

