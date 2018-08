ABVV spreekt toch niet over nationale staking op 2 oktober, Luikse tak roept wel op tot Waalse staking Redactie

28 augustus 2018

15u47

Bron: Belga 1 De socialistische vakbond ABVV roept zijn militanten, leden en werknemers op om massaal deel te nemen aan de actiedag voor waardige pensioenen op 2 oktober, die samen met het ACV en ACLVB was gepland, luidt het vandaag na afloop van het federaal bureau. Van een nationale staking, zoals voorzitter Robert Vertenueil gisteren opperde in Le Soir, lijkt voorlopig geen sprake. De afdeling van Luik roept alvast wel op tot een 24 urenstaking.

Vertenueil zei in de krant dat hij de beslissing over een algemene staking op 2 oktober zou verdedigen voor het federaal secretariaat van het ABVV. "Op die dag zijn er al aparte vakbondsacties gepland en is er een stakingsaanzegging. Dat kunnen we omvormen tot een algemene staking", klonk het gisteren.

Maar in een persbericht dat na afloop van het federaal bureau – waar vertegenwoordigers van de vakcentrales en intergewestelijken in zetelen – wordt met geen woord over een algemene staking gerept. Het ABVV roept op om massaal deel te nemen aan de actiedag voor waardige pensioenen, "een actiedag die de vorm zal aannemen van diverse manifestaties en sensibiliseringsacties op regionaal niveau".

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zegt op Twitter dat het afblazen van de staking een goede zaak is. "Staking is laatste middel, eerst aan tafel zitten. De uitnodiging voor overleg blijft", klinkt het.

Staking in Luik

Later op de dag kondigde FGTB Liège-Huy-Waremme wel een 24 uursstaking aan. De Luikse afdeling gaat dus een stap verder dan een actiedag. "De militanten van Luik-Hoei-Borgworm hebben in het kader van de actiedag van 2 oktober een staking van 24 uur beslist", meldde de vakbondsafdeling. Ze roept de christelijke bond op om er mee te staken en vraagt bij uitbreiding om in heel Wallonië te staken.

Na de actiedag van 2 oktober moet er voor de afdeling vervolgens een nationale algemene staking volgen. Indien die nationaal niet mogelijk is, moet ze op Waals niveau plaatsvinden.

Werkgevers interpelleren

Naast de regionale acties op 2 oktober, gaat de socialistische vakbond ook de werkgevers interpelleren."Delegaties van de sectoren van het ABVV zullen de komende weken een bezoek brengen aan de verantwoordelijken van de bedrijfsfederaties om hen duidelijk te maken dat het hoog tijd wordt dat het sociaal overleg een eerlijke kans krijgt, onder meer over de pensioenen van werknemers met belastend werk", luidt het.

Het ABVV wil de volgende dagen ook, na overleg met de andere vakbonden, "een krachtig actieplan" voorleggen aan zijn achterban, met als doel een radicale koersverandering van het regeringsbeleid en van de houding van werkgevers. Het is niet duidelijk in hoeverre hierbij stakingen aan bod zullen komen.

Collectieve afspraken

Het ABVV is gekant tegen de pensioenhervorming en tegen de Arbeidsdeal van de regering-Michel. "Het in vraag stellen van collectieve afspraken over ervaringslonen is een aanval op de koopkracht van werknemers. De versnelde daling van de werkloosheidsuitkering en het opleggen van gemeenschapsdienst vormen een aanval op sociale uitkeringen. Het verhogen van de instapleeftijd voor landingsbanen en SWT bij herstructurering, is een aanval op een fatsoenlijk kader voor de eindeloopbaan", klaagt de socialistische vakbond aan.

Bij de christelijke vakbond ACV komt het nationaal bestuur op 11 september samen om de Arbeidsdeal te bespreken, luidt het dinsdag.