ABVV-kopstuk wil met eigen partij deelnemen aan komende verkiezingen

04 november 2018

17u46

Jean-François Tamellini, federaal secretaris van ABVV, denkt na over een eigen lijst bij de komende verkiezingen. Hij zegt teleurgesteld te zijn over de coalities die de linkse partijen in veel Waalse en Brusselse gemeenten hebben gesloten met MR.

Tamellini heeft het in zijn post over een denkoefening die sinds enkele weken vorm begint te krijgen. Met een nieuwe partij wil hij zorgen dat de linkse partijen - PS, PVDA en Ecolo - samen coalities maken in plaats van zich te wenden tot rechtse partners.

"Met hun egostrijd en hun verrotte strategieën leggen PS, PVDA en Ecolo een snelweg open voor een tweede regering MR-N-VA-VBO", schrijft Tamellini. "Voor wie moeten we in 2019 nog kiezen om te zorgen dat onze linkse stemmen er niet toe bijdragen dat de leugenaars van MR aan de macht kunnen blijven?”

Werkpunten

Met een nieuwe partij wil hij de mens en de planeet centraal stellen. Hij wil werk maken van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, hogere pensioenen, een vermindering van de werktijd, een eerlijker fiscaliteit, een sociale energietransitie en een correcte en menselijke migratiepolitiek.

Tamellini stelt zich tegelijk de vraag of een nieuwe partij de linkerzijde niet nog meer zou verdelen. "Maar kan dat erger zijn dan de huidige situatie?", vraagt hij zich af. "Wat hebben we te verliezen?”

“Het is onze verantwoordelijkheid om, op een moment dat het fascisme opnieuw de kop opsteekt, er alles aan te doen om te vermijden dat de stemmen van de gedegouteerde arbeiders naar extreemrechtse partijen gaan", aldus de federaal secretaris.

Hij wil de komende dagen de basis leggen voor een becijferd programma.