ABVV kiest nieuwe voorzitter op 10 september: slechts 1 kandidaat AW

27 augustus 2020

18u30

Bron: Belga 0 De socialistische vakbond ABVV kiest op 10 september zijn nieuwe voorzitter tijdens een vergadering in de openlucht van het federaal comité in het centrum van Brussel. Op die manier kunnen 400 mensen samenkomen en toch de hygiënemaatregelen respecteren, meldt interim-voorzitter Thierry Bodson donderdag. Hij is de enige kandidaat om voorzitter te worden van ABVV.

De militanten van ABVV hadden aan de directie laten weten dat ze geen congres wilden houden per videoconferentie. Daarom werd ervoor gekozen om een locatie in de openlucht te zoeken in Brussel, die voor de gelegenheid afgesloten zal worden en waar 400 mensen kunnen samenkomen met mondmaskers aan en met een meter afstand tussen elke deelnemer. De locatie wordt later meegedeeld.



"Voor de eerste keer zullen we in het openbaar domein het nieuwe federale secretariaat aanduiden", aldus Bodson. Hij spreekt over een "democratische oefening" van ABVV "die een deel van de critici het zwijgen zal opleggen".

Interim-voorzitter

Bodson is interim-voorzitter sinds de pensionering van Robert Verteneuil begin juni. Hij was eerder de algemeen secretaris van het Waalse ABVV.

September zal voor ABVV in het teken staan van de sociale onderhandelingen, aldus Bodson nog. "Als we op 15 september vaststellen dat er geen akkoord is over het aanpassen van de sociale uitkeringen aan de welvaart, zullen we in de week van 21 september actie voeren voor de koopkracht, het verdedigen van de sociale zekerheid, de herfinanciering ervan en het federale karakter van die sociale zekerheid", klinkt het nog.