ABVV blijft hogere minimumlonen eisen, en dreigt: “We gaan actie voeren. En het zal minder braaf zijn dan in het verleden” ADN

23 oktober 2019

18u32

Bron: Belga 7 De Algemene Centrale, de grootste centrale binnen de socialistische vakbond, eist hogere minimumlonen. Zoniet dreigt de vakbond met acties van "burgerlijke ongehoorzaamheid". Dat zegt voorzitter Werner Van Heetvelde.

Vakbonden en werkgevers zijn er de voorbije weken niet in geslaagd tot een akkoord te komen over hogere minimumlonen. Gisteren weigerde het ABVV een verhoging met 1,1 procent goed te keuren. "Een aalmoes", vindt de vakbond.

Eerder lag wel een voorstel op tafel om de minimumlonen in stappen met 3,5 procent te verhogen, of 58 euro per maand. Een akkoord daarover lukte uiteindelijk niet. Volgens het ABVV omdat de werkgevers er een ander dossier aan koppelden: dat van de opzegtermijnen. Een deel van de opzegvergoeding zou worden gebruikt om sneller een job te vinden, bijvoorbeeld door scholing.

Daar kan voor de Algemene Centrale geen sprake van zijn. "De ene werknemer krijgt opslag, alleen als de andere inlevert op zijn opzegtermijn. Dat zullen we nooit aanvaarden. We zullen nooit inbreken op de opzegtermijnen", aldus Van Heetvelde.

Ik heb er geen moeite mee om me te laten arresteren. Integendeel Voorzitter van de Algemene Centrale, Werner Van Heetvelde

Burgerlijke ongehoorzaamheid

De Algemene Centrale zegt te zullen blijven actie voeren voor een verhoging van de minimumlonen met 58 euro. “We gaan actie voeren. Dat is zeker", zegt Van Heetvelde. "En het zal minder braaf zijn dan in het verleden.”

De voorzitter van de grootste centrale binnen het ABVV dreigt zelfs met "acties van burgerlijke ongehoorzaamheid", in lijn met de klimaatacties van Extinction Rebellion. "Ik heb er geen moeite mee om me te laten arresteren. Integendeel." Het zal wel gaan om geweldloze acties, verzekert de voorzitter. De volgende weken zal daarover worden beslist.