ABVV bindt 'gepensioneerden' vast aan boom uit protest tegen pensioenbeleid

Zijn pensioen is te laag om een rusthuis te betalen, en de kinderen kunnen hem niet in huis nemen. Dus werd Marcel achtergelaten. Vergezocht? Vast wel, maar door de plannen van de regering komen meer en meer gepensioneerden wel in de problemen #handenafvanonspensioen #16mei pic.twitter.com/g19kdIM8px

ABVV Algemene Centrale(@ ABVV_AC)