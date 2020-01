ABVV-betoging met duizenden deelnemers trekt zich op gang: “Solidariteit moet hersteld worden” mvdb

28 januari 2020

11u31

Bron: Belga 8 Aan het station Brussel-Noord zijn duizenden leden van de socialistische vakbond ABVV rond 11.00 uur begonnen aan een nationale manifestatie voor een sterke en rechtvaardig gefinancierde sociale zekerheid.

De manifestatie trok zich om 11.00 uur op gang. Enkele duizenden mensen (ABVV-FGTB gaat uit van 10.000 deelnemers), het merendeel gekleed in rode jasjes, stapt op naar de eindbestemming Brussel-Zuid. Daar zullen rond 13.00 uur de top van de vakbond en de socialistische mutualiteiten een toespraak houden.



ABVV-FGTB zegt ongerust te zijn over de toestand van de sociale zekerheid en de sociale bescherming, maar ook over de huidige politieke situatie. "De financiering van de sociale zekerheid loopt mis", verklaart algemeen secretaris Miranda Ulens vak voor de start van de betoging aan persagentschap Belga. "De rechtse partijen willen blijven knippen in de inkomsten, maar dat betekent dat er ook geknipt moet worden in de uitgaven. Het is nochtans mogelijk om bijkomende inkomsten te vinden die niet de gewone burger treffen.”



"De solidariteit moet hersteld worden", zegt ook Paul Callewaert van de Socialistische Mutualiteit. "En dat zal alleen lukken als iedereen bereid is daarin te investeren". De andere vakbonden nemen niet deel aan de betoging. De linkse partij PVDA is wel aanwezig. Op een geïmproviseerd podium aan de kant van de weg spreken de partijleden Jos D’Haese en Raoul Hedebouw de betogers toe.

Een nieuw jaar, een nieuwe betoging van de socialistische vakbonden VBO-topman Pieter Timmermans

Het Verbond van Belgische Ondernemingen verbaast zich over de nationale actiedag en is niet onder de indruk. “Waarom actie voeren en de bedrijven in moeilijkheden brengen, terwijl zij het gros van de inkomsten van de sociale zekerheid verzekeren?”, hekelt topman Pieter Timmermans. “Een nieuw jaar, een nieuwe betoging van de socialistische vakbonden, een nieuwe actie die gedekt is door een stakingsvergoeding waarbij geen sociale bijdragen betaald worden in functie van de financiering van onze sociale zekerheid”, gaat Timmermans verder.

Bovendien hebben alle sociale partners, inclusief vakbonden, vorig jaar nog een gezamenlijke verklaring onderschreven over de sociale zekerheid, zegt hij. “Voor mij is dat geen vodje papier.”

Volgens het VBO moet nu vooral worden ingezet op risicopreventie, om onder meer langdurige werkloosheid te bestrijden, de maximale inzet van de welvaartsenveloppe en een sociale zekerheid die aanzet tot werken, dat dus voordeliger moet zijn dan niet werken. “Een duurzame sociale zekerheid vergt dat gezamenlijk zowel naar inkomsten als uitgaven gekeken wordt. (..) In plaats van te manifesteren op straat, lijkt het mij beter om constructieve beleidsvoorstellen te formuleren”, besluit Timmermans.