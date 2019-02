ABVV bereid tot nieuwe nationale staking: “Zelfs meerdere dagen indien nodig” ADN

20 februari 2019

15u09

Bron: Belga 0 ABVV-voorzitter Robert Vertenueil is benieuwd naar het loonoverleg dat maandag hernomen wordt. De socialistische vakbond is bereid om een nieuwe nationale staking te organiseren en het land tot stilstand te brengen. “Zelfs voor meerdere dagen indien nodig”, aldus Verteneuil, die niettemin naar eigen zeggen niet de bedoeling heeft om “voor de start van de onderhandelingen met dreigementen te zwaaien”.

Verteneuil ging vandaag tijdens de voorstelling van het memorandum van de socialistische vakbond in op het loonoverleg dat volgende week wordt hervat.

De werkgevers moeten zich volgens hem bewust zijn van het feit dat er op de dag van de nationale staking op 13 februari “iets is gebeurd dat niet zomaar te verwaarlozen valt”. “We zullen zien wat er uit het overleg komt en we zullen dat resultaat vervolgens voorstellen aan onze achterban. Maar indien men ons exact hetzelfde voorlegt moet men niet al te hard verschieten”, klonk het. Hij sprak over “een reëel risico dat we ons opnieuw op straat zullen bevinden”.

De ABVV-topman riep verder de politieke partijen op om de dag na de verkiezingen - wanneer ze de onderhandelingen over een nieuwe coalitie opstarten - rekening te houden met de realiteit. “De boodschap van het volk daarin niet opnemen, zou een vergissing zijn” en zal volgens Vertenueil de groeiende kloof tussen de politieke wereld en de burgers alleen maar groter maken.

Anticiperend op de “groene electorale golf” die er volgens de vakbondsman zit aan te komen, wijst hij erop dat er geen antwoord kan komen op de klimaatproblemen, zonder rekening te houden met de sociale dimensie ervan, en omgekeerd. Een hint aan de ecologische partijen om samen te werken met andere partijen die op dat vlak grote ambities hebben. Verteneuil sprak de hoop uit dat er geen nieuwe Zweedse coalitie met MR/N-VA komt. “Ik kan mij geen nieuwe Zweedse coalitie indenken als ik zie wat de mensen zeggen. Hun boodschap lijkt mij duidelijk.”

