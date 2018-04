Absolute hoogdag voor spotters: grootste passagiersvliegtuig ter wereld geland op Zaventem RDK HA Rob Van herck

19 april 2018

11u35

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS 626 Omstreeks 13.25 uur is de A380 van Emirates -met 517 plaatsen het grootste passagiersvliegtuig ter wereld- op Zaventem geland. Voor vliegtuigspotters een absolute hoogdag: het is pas de derde keer dat het toestel zijn wielen op Belgische bodem zet.

Al van ’s ochtends vroeg stonden de vliegtuigliefhebbers paraat op het nieuwe spottersplatform in Steenokkerzeel. Drie uur voor de landing van de A380 was het er al drummen om nog plaats te vinden.

Driedubbele instapbrug

Op Brussels Airport wordt vanmiddag ook een nieuwe driedubbele instapbrug ingehuldigd, die het eindelijk moet mogelijk maken om de A380 te ontvangen in Zaventem. Op die manier kunnen mensen uit businessclass via een andere brug dan de mensen uit economy het vliegtuig verlaten. De bruggen zijn voorzien van airconditioning om het comfort van de reizigers nog te verhogen. De infrastructuur kadert in een investeringsplan van 52 miljoen euro, dat meer comfort moet bieden aan passagiers van grote vliegtuigen.