Absenteïsme piekt bij bpost IB

22 maart 2019

04u58

Bron: Belga 0 Bij bpost is het absenteïsme vorig jaar opvallend gestegen, zo blijkt uit het jaarverslag van het postbedrijf. Volgens bpost is de stijging een gevolg van de ingebruikname van een nieuw sorteercentrum in Brussel, wat "een aantal nieuwe veiligheidsrisico's" met zich meebracht. Maar vakbond ACOD noemt dat een drogreden.

Begin vorig jaar zei bpost dat het absenteïsme op de kosten van het bedrijf weegt, en kondigde het een actieplan aan. Dat lijkt in 2018 nog geen vruchten te hebben afgeworpen. Na een daling tot 7,57 procent in 2017, steeg het cijfer vorig jaar weer tot 7,85 procent.

"Met de ingebruikname van het nieuwe pakjessorteercentrum, in zijn soort een van de grootste in Europa, zijn er ook een aantal nieuwe veiligheidsrisico's bijgekomen waarmee we rekening moeten houden", is de verklaring van bpost. Vroeger werden de pakjes gesorteerd in verschillende sorteercentra, nu is het grote deel van geconcentreerd in één groot sorteercentrum. "Daardoor zijn er veel meer interne transporten en veel meer containers met aan- en afvoer. Dat geeft een verhoogde kans op incidenten, zoals stoten, verstuikingen en botsingen."

Volgens de woordvoerster van bpost is in september een groot actieplan opgestart om het veiligheidsniveau te verbeteren. "Er werd eerst een uitgebreide risicoanalyse van het volledig pakjessorteerproces gedaan samen met alle operatoren. Op basis hiervan worden nu meer dan 100 correctieve acties doorgevoerd, en daarnaast beginnen alle operationele leidinggevenden aan een doorgedreven opleiding en werden ook de safety briefings opgevoerd." Bpost wil het absenteïsme met 5 procent terugdringen dit jaar.

“Verlof geweigerd”

ACOD-vakbondsman Jean-Pierre Nyns noemt het nieuwe sorteercentrum "een drogreden" voor het hogere absenteïsme onder het personeel. "De echte reden is dat bpost steeds weer verlof weigerde aan de mensen, omdat vacatures niet ingevuld raakten", zegt hij. "Het was een zeer moeilijk jaar. Anders krijg je ook geen stakingen zoals op het einde van het jaar."

Volgens Nyns is er wel verbetering merkbaar de laatste tijd. "Er is een hele reeks maatregelen genomen", zegt hij. "Er zijn inmiddels 600 à 700 aanwervingen gedaan en dat is een verademing in de organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat het absenteïsme nu zal verbeteren. Er is een grote stap gezet. Ook de ontvangst van de nieuwe mensen is verbeterd. Daardoor zijn zij ook gelukkiger.”