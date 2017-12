Abou Jahjah zet Koç uit migrantenpartij kv

05u08

Bron: Belga 3 ANP Dyab Abou Jahjah Dyab Abou Jahjah gaat dan toch niet met ex-sp.a'er Ahmet Koç in zee. De Belgisch-Libanese actievoerder gaat voor de oprichting van zijn 'migrantenpartij' verder met de Gentse advocate en oud-senator van Agalev (nu Groen) Meryem Kaçar, zo schrijft De Morgen vandaag. Koç zelf reageert verbaasd.

In mei van dit jaar kondigden de voormalige sp.a'er Ahmet Koç en de opiniemaker Dyab Abou Jahjah een politiek alternatief aan dat mikt op mensen met migratieroots. Een naam of programma hadden ze nog niet. Nu, een half jaar later, blijkt dat er een breuk is tussen de twee. Jahjah treedt naar buiten met Meryem Kaçar als nieuw boegbeeld.

Procedures

"We hebben hem sinds september niet meer gesproken. Hij is niet meer op de hoogte van wat ons project voorstelt", zegt Jahjah over Koç. Over de reden van de breuk blijft hij vaag. "Er waren ideologische verschillen, maar dat is niet de reden voor de breuk. Het ging om procedurele zaken", klinkt het.

Foto Belga Ahmet Koç

Geen breuk?

Koç zelf vertelt een ander verhaal. "Ons programma was deze zomer eindelijk klaar en moest op 15 september voorgesteld worden op een congres. Dat is niet gebeurd, omdat ze het niet eens raakten over de structuur van de partij", zegt hij. "Dus heb ik gezegd: ik ga de straat op, ik ga campagne voeren voor onze partij." Koç gaat ervan uit dat hij nog bij de partij hoort.