Abou Jahjah stopt als politicus en activist: “Vlaanderen is een verloren zaak” Be.One grijpt nipt naast zetel in Brussels Parlement HAA

27 mei 2019

14u26

Bron: Belga, Knack 284 Dyab Abou Jahjah maakt een einde aan zijn politieke en activistische carrière, nadat hij in het Brussels Parlement geen zetel behaalde met zijn partij Be.One. Dat schrijft Knack en bevestigt Jahjah aan Belga. “Ik blijf wel mijn mening over politiek geven”, zegt de activist-politicus, die vaak een bron van controverse was.

De lijst Be.One haalde bij de verkiezing voor het Brusselse parlement 3.021 stemmen, ofwel 4,32 procent. De partij belandt daarmee onder de kiesdrempel van 5 procent en komt dus niet aan zet. Lijsttrekker Jahjah was zelf goed voor 1.298 stemmen, maar het algehele resultaat volstond net niet voor een zetel. Die ging naar PVDA, hoewel zij met 2.992 stemmen een minder resultaat haalden.

“Wij hebben in Brussel geen slecht resultaat behaald. Eigenlijk hebben we meer stemmen dan PVDA, die door de lijstverbinding met DierAnimal met een zetel gaat lopen. Dat is eigenaardig”, stelt Jahjah vast.

“Vlaanderen is hopeloze zaak”

De verhoopte zetel en het mandaat kwamen er net niet voor de activist, en dus houdt het verhaal van Jahjah na één campagne al op bij Be.One. De Brusselaar stapt niet alleen uit de politiek, maar zet ook een stap achteruit in het activistische discours. En daar zitten de Vlaamse verkiezingsresultaten voor iets tussen. “Het is gewoon een hopeloze zaak, Vlaanderen gaat van kwaad naar erger.”

Op de vraag hoe het zover kon komen, antwoordt Jahjah in Knack: “Ik zeg al lang dat Vlaanderen op vlak van identiteit in de knoop zit en het gewest is altijd al een rechts bolwerk geweest, maar deze uitslagen kan ik niet verklaren. Met zo’n goed sociale zekerheidssysteem, goede gezondheidszorg, hoogstaand onderwijs en een hoge welvaartsgraad, houdt het geen steek dat de Vlamingen uit angst of haat gaan stemmen.”

“Nieuwe generatie”

Jahjah wil de partij Be.One, die een jaar geleden in het leven werd geroepen, wel blijven ondersteunen. “Ik zal niet uit het debat treden. Ik blijf mijn mening geven over politiek, maar als activist of politicus is dit nu het einde na 20 jaar. Ik blijf Be.One ondersteunen en ik hoop dat een nieuwe generatie nu het heft in eigen handen neemt. Ik ben overtuigd dat Be.One volgende keer zal doorbreken”, aldus Jahjah.