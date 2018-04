Abou Jahjah: "N-VA verziekt het debat over identiteit. Zo kan een partij als Islam groeien" kv

Bron: Belga 3 In een interview met De Zondag laakt Dyab Abou Jahjah, die onlangs de partij Be.One oprichtte, de hysterie over handjes schudden en gescheiden bussen.

CD&V weigerde deze week een orthodoxe jood op haar lijst in Antwerpen, omdat die vrouwen geen hand wil schudden. Abou Jahjah vindt dat geen hysterie waard. "Iemand groeten is een cultureel gegeven. Dat houdt geen belediging in. Iets anders is respect voor gelijke rechten. Wie zegt dat holebi's geen gelijke rechten mogen hebben, kan niet op onze lijst."

Jahjah vindt ook de hysterie over de partij Islam fout. "Of beter: op een fout voorstel gebaseerd. Jeremy Corbyn (Labour) heeft in Groot-Brittannië ook voorgesteld om gescheiden bussen in te voeren om seksueel geweld te voorkomen. Ik vind dat geen goed idee, maar dat houdt niet per definitie in dat je ongelijkheid propageert. Wat mij stoort aan de partij is dat een vrouw geen lijsttrekker mag zijn. Dat voorstel is een bewijs dat je ongelijkheid propageert."

Verderop in het interview haalt hij uit naar N-VA. "N-VA verziekt het debat over identiteit. Zolang ze dat doet, kan een partij als Islam groeien."