Abou Jahjah komt op met Nederlandstalige lijst Be.One in Brussel

06 maart 2019

04u53

Bron: Belga 0 Be.One neemt op 26 mei deel aan de regionale verkiezingen in Brussel met een Nederlandstalige lijst die getrokken wordt door stichter Dyab Abou Jahjah en de Franstalige journaliste Candice Vanhecke. De partij richt zich uitdrukkelijk op zowel de Franstalige als de Nederlandstalige kiezer, maar kiest voor de Nederlandstalige taalgroep omdat er minder stemmen nodig zijn voor een zetel én om een dam op te werpen tegen de N-VA, een "racistische en duidelijk anti-Brusselse partij", luidt het.

Be.One werd begin vorig jaar opgericht en diende tien lijsten in bij de regionale verkiezingen vorig jaar. De uitslagen waren niet meteen spectaculair met de 3,1 procent in Mechelen en 2,4 procent in Beringen als beste resultaten. Intussen haakte mede-oprichtster en gewezen Agalev-senator Meryem Kaçar af en stapte columniste Hilde Sabbe over naar de Brusselse lijst van sp.a-minister Pascal Smet.

Europese lijst?

Maar Dyab Abou Jahjah gaat door. Hij komt op 26 mei in Brussel en Vlaanderen op bij de regionale verkiezingen. Zo dient de partij ook een lijst in in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. De partij overweegt ook een Europese lijst in te dienen, "maar dat is niet evident", erkende Abou Jahjah aan Belga. In Brussel staat Candice Vanhecke op plaats twee. Ze is een Franstalige freelance journaliste die onder meer rond islam en radicalisme publiceerde en als opiniemaakster in Franstalige debatprogramma's optrad.

Strategische keuze

Dat Be.One een Nederlandstalige lijst indient in Brussel, is een strategische keuze, erkent de partij. Met 3.000 stemmen kan men een zetel halen en vanaf twee zetels is een zitje in de regering mogelijk, stelt Abou Jahjah, verwijzend naar de CD&V deze legislatuur. Maar de echte strijd zal zich in Brussel ook aan Nederlandstalige kant afspelen. De andere Nederlandstalige partijen hebben bij de lokale verkiezingen bewezen dat ze geen scrupules hebben om coalities met N-VA te sluiten, en daar wil Be.One niet van weten.

Programma

Be.One wil van Brussel een sterk en autonoom gewest maken, evenwaardig met Vlaanderen en Wallonië binnen een echt samenwerkingsfederalisme, klinkt het. De partij wil de strijd aangaan voor betere mobiliteit en een beter milieu. Daarom moet het openbaar vervoer uitgebreid en gratis worden. Om het pendelverkeer een halt toe te roepen, moet er een Brusselse tolheffing komen om de pendelaars te dwingen hun wagen op de randparkings achter te laten.

Aangezien Be.One inzet op radicale gelijkheid is de strijd tegen racisme, seksisme en discriminatie op de arbeids- en huisvestingsmarkt een prioriteit. Daarom is de partij voor het dragen van religieuze tekenen in de administratie, en voor 'radicale dekolonisatie' in de openbare ruimte en het onderwijs.

Het Brussels gewest moet ook aansluiten bij de BDS-beweging, die oproept tot (vreedzaam) verzet tegen Israël, met als doel dat land te bewegen om zijn verplichtingen met betrekking tot de mensenrechten van de Palestijnen na te komen.

Dyab Abou Jahjah nam met zijn Arabisch-Europese Liga reeds in 1999 deel aan de federale verkiezingen met RESIST, een samenwerking met de PVDA, en in 2003 aan de Vlaamse verkiezingen met de Moslim Democratische Partij, telkens zonder een zetel in de wacht te kunnen slepen.