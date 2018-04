Abou Jahjah dient klacht in tegen boek Anke Van dermeersch: "Je schoen zetten op de koran? Dat kan aandacht trekken van extremisten in het buitenland" avh

25 april 2018

17u20

Bron: Eigen berichtgeving, belga 3193 Ex-Miss België en Vlaams Belang-politica Anke Van dermeersch heeft een ophefmakend boek geschreven. In 'A.N.K.E. #PolitiekIncorrect' vertelt ze over haar sterke band met Filip Dewinter en onthult ze sappige weetjes over prins Laurent en Herman De Croo. En ook de cover laat weinig aan de verbeelding over: Van dermeersch zet de koran letterlijk een hak. Dyab Abou Jahjah en Meryem Kaçar, die begin februari de nieuwe partij BeOne oprichtten, dienen een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen het nieuwe boek.

Herman De Croo die prins Laurent aan Van dermeersch probeert te koppelen, de #MeToo-heisa, het zijn slechts enkele thema’s die in het boek aan bod komen. En ook de islam komt ruim aan bod: “Als ik feministen het dragen van een hoofddoek hoor verdedigen... dat gaat er bij mij niet in”, zei ze gisteren in Dag Allemaal.

Volgens Abou Jahjah schoffeert het boek een hele gemeenschap en worden de anti-racisme- en anti-discriminatiewetten op verschillende punten overtreden. Het is duidelijk dat de cover van het boek "A.N.K.E. #PolitiekIncorrect" in het verkeerde keelgat is geschoten. Daarop staan de benen van de politica, inclusief schoenen met hoge hak, afgebeeld. Een voet steunt op de koran, wat moet uitbeelden dat Anke Van dermeersch "de islam een hak zet".

"Heilig boek"

Dat beeld schoffeert de hele moslimgemeenschap, stelt Dyab Abou Jahjah. "De koran is een heilig boek, dat plaatst men niet onder een schoen. Daarom dienen ikzelf als niet-gelovige moslim en Meryem Kaçar als gelovige moslim een klacht met burgerlijke partijstelling in." De cover is volgens hem een 'gratuite belediging' en een provocatie. Voorts worden volgens hem de wet rond discriminatie en racisme overschreden. "Er wordt immers niets gezegd over het geloof, maar de gelovigen worden beledigd", luidt het nog. Abou Jahjah wijst er ook op dat Van dermeersch zelf en haar partij in het algemeen al jaren de moslimgemeenschap schofferen en aanzetten tot haat.

Daarnaast is het ook provocerend en beledigend voor één gemeenschap, wat gevaarlijk kan zijn, meent hij. "Wij proberen op een constructieve manier aan politiek te doen en elkaar dichter bij elkaar te brengen. We willen een kritisch debat opstarten", aldus het BeOne-kopstuk. "Maar dit wordt op een ongezonde manier op de helling gezet door dit boek."

"Kan aandacht trekken van extremisten"

Abou Jahjah waarschuwt dat het boek "de aandacht kan trekken van extremisten in het buitenland, met het gevaar dat zij hier jongeren komen radicaliseren en rekruteren". Het is volgens hem een unicum in de wereld dat dergelijk boek wordt gepubliceerd door een bekend figuur en politica. Elders worden dergelijke boeken door zonderlingen geschreven, voegt hij er nog aan toe.