Abortusstemming zet relatie tussen ‘drie koningen’ serieus onder druk

Coens wil geen ‘koning’ meer zijn als uitbreiding abortus gestemd wordt

Isolde Van Den Eynde

02 juli 2020

15u00

22

Het wetsvoorstel over de uitbreiding en depenalisering van abortus zet de relatie tussen de ‘drie koningen’ in de federale regeringsvorming zwaar onder druk. Ondanks het akkoord tussen Joachim Coens (CD&V) en zijn liberale compagnons de route om de stemming over de zomer tillen, komt Georges-Louis Bouchez (MR) daar nu op terug. Als het wetsvoorstel straks gestemd wordt, wil Coens geen ‘koning’ meer zijn.