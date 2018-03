Abonnement voor bus, tram en trein in steden flopt: amper 130 abonnementen verkocht in drie maanden tijd TT

14 maart 2018

07u24

Bron: De Standaard, Het Nieuwsblad 6 Van de City Pass, het veelbesproken stadsabonnement voor zowel trein, tram en bus in en rond Gent en Antwerpen, zijn er in drie maanden tijd amper 130 exemplaren verkocht. Reizigersorganisatie TreinTramBus spreekt van een gemiste kans. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

Hij werd in het najaar nochtans met veel bombarie aangekondigd: de City Pass van de NMBS, waarmee reizigers eindelijk zowel de trein, tram als bus konden nemen met slechts één abonnement. Het nieuwe type abonnement werd gelanceerd in en rond de steden Gent en Antwerpen, met de expliciete bedoeling meer reizigers op het openbaar vervoer te krijgen.

Maar de eerste cijfers zijn ontnuchterend. In Gent werden er in oktober zes abonnementen verkocht, in november twee en in december elf. Antwerpen kon iets betere resultaten optekenen, maar ook daar waren de cijfers weinig spectaculair: 26, 36 en 49.

Reizigersorganisatie TreinTramBus reageert ontgoocheld: "Je kunt het niet eens een druppel op een hete plaat noemen. 130 abonnementen: dat is nog niet eens een volle tram. Zo zal de City Pass onze mobiliteit niet redden."

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat er pas in april een reclamecampagne voor de City Pass gevoerd zal worden en dat veel nog lopende abonnementen pas in de periode voor de zomer verlopen.