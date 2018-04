Abonnement De Lijn derde duurder dan zes jaar geleden IB

13 april 2018

05u08

Bron: Belga 0 De gemiddelde prijs van een abonnement bij De Lijn is sinds 2012 met 33 procent gestegen. Voor andere vervoersbewijzen, zoals biljetten of rittenkaarten, betaalden de reizigers gemiddeld 21 procent meer dan zes jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van De Lijn, waarover De Tijd vandaag bericht.

Vooral abonnementen zijn fors duurder geworden. Dat is te wijten aan het feit dat 65-plussers sinds 2015 geen gratis abonnement meer krijgen. Reizigers tussen 25 en 64 jaar betalen voor een maandabonnement 60 procent meer dan zes jaar geleden.

"Kwaliteit is niet mee geëvolueerd met de prijs"

Volgens De Lijn werden elk jaar de indexeringen toegepast en was er enkel in 2015 een grotere sprong. "We hebben komaf gemaakt met de gratispolitiek en hebben De Lijn minder afhankelijk gemaakt van belastinggeld", zegt de woordvoerder van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). Maar de reizigersorganisatie TreinTramBus is kritisch. "De kwaliteit van de diensten is op verschillende gebieden niet mee geëvolueerd met de prijs."