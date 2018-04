Abel van ‘Allez Allez Zimbabwe’ wordt gerepatrieerd LPS/SPS

24 april 2018

18u09 0 De op 26 maart overleden Abel Muchenje (33), ex-deelnemer van het in 2004 populaire televisieprogramma ‘Allez Allez Zimbabwe’, kan alsnog gerepatrieerd worden.

Abel was één van de vijf jongens die Roger De Vlaeminck in Vlaanderen als veldrijder lanceerde. Hij vond nadien werk als magazijnier en woonde in het West-Vlaamse Ooigem. Hij overleed vorige maand, wellicht aan een epilepsie-aanval.



Zijn ouders wilden dat hij thuis in de stad Bulawayo in Zimbabwe begraven wordt, maar door de kosten van de repatriëring zag het ernaar uit dat hij in ons land begraven zou worden. Tot vrienden en sympathisanten een crowdfunding opstartten en ook ex-ploegmaats Jackson en Tschabalala hielpen.

Er kwam nog hulp. Zo zamelden de collega’s van Abel, van vorkheftruckbedrijf TVH in Waregem, geld in. Zo werd de 7.700 euro voor de balseming en repatriëring alsnog bekostigd. “Het is goed dat Abel een rustplaats krijgt bij zijn familie”, zegt een erg dankbare Jackson.

Zijn gebalsemde lichaam werd gisteren vanuit begrafenissen Messiaen in Zwevegem naar het mortuarium van de luchthaven Brussels Airport gebracht. Abel wordt eerstdaags, van zodra alle paperassen in orde zijn, naar Zimbabwe gevlogen.