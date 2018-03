Abel van ‘Allez Allez Zimbabwe’ overleden JME

29 maart 2018

00u00 0 Eén van de deelnemers aan het eerste seizoen van 'Allez Allez Zimbabwe' (2004) is overleden. Abel Muchenje was amper 33. Voor het populaire VTM-programma plukte Roger De Vlaeminck vijf jongens van straat in Zimbabwe om hen in Vlaanderen te leren veldrijden.

Zonder veel succes, maar Muchenje bleef wel in Vlaanderen wonen. Sinds vier jaar werkte hij bij een heftruckbedrijf in Waregem. Nadat hij daar maandag niet was komen opdagen, werd hij levenloos aangetroffen in zijn appartement in Wielsbeke. De vrouw die hem tijdens de opnames opving, vertelt dat hij aan epilepsie leed. "Abel was een heel stille, lieve en nette jongen", zegt Marianne Boute uit Eeklo. "Het was een plezier om hem in huis te hebben."