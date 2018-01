Abdeslam verblijft in zwaarbewaakte gevangenis nabij Rijsel tijdens proces in ons land EB

29 januari 2018

21u04

Bron: Belga 0 Salah Abeslam zal tijdens de duur van zijn proces in België wel degelijk in de zwaarbeveiligde gevangenis van Vendin-le-Vieil, ten zuiden van Rijsel, op een 50-tal kilometer van de Belgische grens, verblijven. Dat heeft het Gevangeniswezen in Frankrijk vandaag laten weten.

Abdeslam is de enige overlevende van de jihadistische commando's die op 13 november 2015 de aanslagen in Parijs pleegden. Hij staat in ons land terecht voor de schietpartij in de Driesstraat in Vorst van 15 maart 2016.

In Vendin-le-Vieil werden drie cipiers op 11 januari aangevallen door een jihadistische gedetineerde. Dat leidde tot protestacties van cipiers over heel Frankrijk, de hevigste in een kwarteeuw. De gevangenis van Vendin-le-Vieil werd daarbij bijna voortdurend geblokkeerd. Sommigen begonnen hun twijfels te hebben of de 28-jarige Abdeslam, die nu nog in de gevangenis van Fleury-Mérogis, vlakbij Parijs, verblijft, wel naar Vendin-le-Vieil kan worden overgebracht.

Het Franse Gevangeniswezen toonde zich vandaag echter formeel. Vendin-le-Vieil is volledig geschikt om gedetineerden met een terroristisch profiel te ontvangen, luidde het. Volgens vakbondsbronnen zal Abdeslam in een volledig lege vleugel van de instelling worden ondergebracht. Daar komt een deel speciaal voor terreurveroordeelden.

Het proces van Abdeslam in België is voorzien van 5 tot en met 9 februari in Brussel. Hij staat er terecht voor een schietpartij medio maart 2016 in Vorst, toen hij nog op de vlucht was. Drie dagen later werd hij opgepakt.