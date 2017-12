Abdeslam naar Franse gevangenis bij Belgische grens tijdens proces IVI

21u14

Bron: Belga 0 Belga Salah Abdeslam. Parijs en Brussel hebben praktische afspraken gemaakt over de overlevering van Salah Abdeslam tijdens zijn proces in België, dat op 18 december van start gaat. Abdeslam zal tijdens dat proces "zeer waarschijnlijk" opgesloten worden in Frankrijk, in een gevangenis vlak bij de Belgische grens. Dat heeft het Franse persbureau AFP vernomen.

Het hof van beroep van Parijs had eind november ingestemd met de "tijdelijke overdracht" van de 28-jarige terreurverdachte Salah Abdeslam aan België. Abdeslam verblijft momenteel nog in een zwaarbewaakte gevangenis in de Parijse voorstad Fleury-Mérogis. Maar binnenkort moet hij zich voor de correctionele rechtbank van Brussel verantwoorden voor de schietpartij die op 15 maart 2016 plaatsvond in de Driesstraat in Vorst.

Vendin-le-Vieil

Volgens bronnen dicht bij het onderzoek zou nu dus overeengekomen zijn om Abdeslam in een Franse gevangenis in de buurt van de grens op te sluiten. Volgens een bron van het Franse persbureau zou dat gebeuren in de gevangenis van Vendin-le-Vieil, zo'n 25 km ten zuidwesten van Rijsel. "Ze willen een plaats waar de beveiligingsregels gelijk zijn aan die van Fleury en die dicht bij België ligt", zo klinkt het.

Luc Hennart, de voorzitter van de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg, bevestigt dat er inderdaad een overeenkomst is bereikt, maar geeft geen verdere details. "De praktische afspraken ken ik niet", zo klinkt het. "Maar alles is blijkbaar geregeld."

Nog geen advocaat

Of het proces over de Driesstraat op 18 december ook echt kan aanvatten, is nog een vraagteken. Salah Abdeslam heeft namelijk nog geen advocaat. Als er zich op 18 december nog een advocaat aanbiedt, kan die nog uitstel vragen om het dossier voor te bereiden. Ook Abdeslam zelf kan nog uitstel vragen als hij zichzelf zou willen verdedigen.

AP Op 18 maart 2016 wordt Salah Abdeslam ingerekend in de Driesstraat in Vorst.