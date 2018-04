Abdeslam en Ayari schuldig aan terroristische moordpoging op agenten in Driesstraat SPS WHW

23 april 2018

09u12

Bron: eigen berichtgeving, belga 6 Zowel Salah Abdeslam als Sofien Ayari zijn schuldig aan moordpoging op agenten in een terroristische context. Dat heeft de Brusselse correctionele rechtbank beslist. Volgens de rechtbank heeft immers niet alleen de gedode Mohamed Belkaïd op de politie geschoten tijdens de schietpartij in de Driesstraat, op 15 maart 2016, maar heeft minstens één van de twee anderen ook het vuur geopend. Bovendien hadden de drie duidelijk op voorhand afgesproken om zich met geweld en vuurwapens tegen een politie-inval te verzetten.

Het is het eerste Belgische vonnis waarbij twee personen terecht stonden die ook betrokken waren bij de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Het federaal parket vervolgde beiden voor moordpoging in een terroristische context en verboden wapenbezit, en eiste celstraffen van 20 jaar. De twee verdachten, Salah Abdeslam en Sofien Ayari, waren niet aanwezig bij de uitspraak.

De verdediging van beide verdachten betwistte de terroristische moordpoging, terwijl Abdeslams advocaat Sven Mary ook een procedurefout aanvoerde omdat de onderzoeksrechter in de foute taal was gevorderd. De rechtbank gaf hem vanochtend in een uitvoerig gemotiveerd vonnis ongelijk, en ging dan ook voort met de voorlezing van haar vonnis.

Terroristisch karakter

"De beklaagden hadden duidelijk de intentie om de agenten te doden", verklaarde de rechtbank. "De gebruikte wapens waaronder 2 oorlogswapens- en het aantal schoten -liefst 34- hadden dodelijke gevolgen kunnen kennen. De ordediensten werden meteen geconfronteerd met een groot aantal schoten."

Volgens de rechtbank gaat het wel degelijk om daden met een terroristisch karakter. "Een schietpartij tussen terroristen en de ordediensten in een kalme familiale wijk is zonder twijfel bedoeld om de bevolking angst aan te jagen en te intimideren. De rechtbank verwijst ook naar brieven die Abdeslam naar zijn moeder schreef. "Allah gidst mij in de strijd tegen onze vijanden. Ze moeten stoppen met ons te bombarderen." Daarnaast uitte hij ook zijn trouw aan Abou Bakr el-Baghdadi. De rechter verwijst ook naar de vlotte logistiek van de terreurcel waartoe Salah behoorde. "Ze gebruikten de migratie-influx om terroristen ons grondgebied binnen te brengen"

Dit artikel wordt in de loop van de ochtend geüpdatet.

Straks meer