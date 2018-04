Abdeslam en Ayari krijgen elk 20 jaar cel voor moordpoging op agenten in Driesstraat SPS HA WHW

23 april 2018

09u12

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 410 Salah Abdeslam en Sofien Ayari zijn elk veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor de moordpoging op agenten in een terroristische context. Volgens de Brusselse correctionele rechtbank heeft immers niet alleen de gedode Mohamed Belkaïd op de politie geschoten tijdens de schietpartij in de Driesstraat, op 15 maart 2016, maar heeft minstens één van de twee anderen ook het vuur geopend. Bovendien hadden de drie duidelijk op voorhand afgesproken om zich met geweld en vuurwapens tegen een politie-inval te verzetten.

Het is het eerste Belgische vonnis waarbij twee personen terechtstonden die ook betrokken waren bij de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Het federaal parket vervolgde beiden voor moordpoging in een terroristische context en verboden wapenbezit, en eiste celstraffen van 20 jaar. De twee verdachten, Salah Abdeslam en Sofien Ayari, waren niet aanwezig bij de uitspraak.

Een Belgisch-Frans politieteam wilde op 15 maart 2016 een woning in de Driesstraat in Vorst doorzoeken, toen de agenten onverwacht werden beschoten. Een scherpschutter schoot daarop de Algerijnse terrorist Mohamed Belkaïd dood. In het huis bleek ook Abdeslam te zijn, maar hij kon wegvluchten, samen met de Tunesiër Sofien Ayari. Het tweetal werd drie dagen later alsnog opgepakt in Molenbeek. Volgens de rechtbank heeft niet alleen Belkaïd op de politie geschoten, maar ook ten minste een van de twee anderen.

De rechtbank is in haar vonnis bijzonder creatief geweest, vooral dan wat de procedures betreft Advocaat Sven Mary

De rechter bevond Abdeslam en Ayari deze voormiddag schuldig aan moordpoging op agenten in een terroristische context en verboden wapenbezit in een terroristische context. Het duo kreeg elk een celstraf van 20 jaar. Ze moeten ook een schadevergoeding van 315.000 euro betalen aan de politieagent die zwaargewond raakte bij de schietpartij, en een schadevergoeding van 142.000 euro aan de Belgische staat. Twee andere politieagenten krijgen een schadevergoeding van 15.000 euro, drie anderen een schadevergoeding van 10.000 euro, en voor nog twee agenten werd een expertise bevolen.

Maximumstraf

"De rechtbank is in haar vonnis bijzonder creatief geweest, vooral dan wat de procedures betreft", zegt Sven Mary, de advocaat van Abdeslam, in een eerste reactie. Mary had aangevoerd dat de strafvordering onontvankelijk was, maar daarin is de rechtbank hem niet gevolgd. Omdat de onderzoeksrechter in de foute taal was gevorderd, was de strafvordering volgens Mary onontvankelijk. De rechtbank is echter van mening dat het hier gaat om een ordemaatregel, waardoor er geen schending kon zijn van de taalwetgeving. "Ik ben er niet mee akkoord dat het hier om een ordemaatregel gaat", aldus Mary.

De advocaat gaf ook aan dat hij met zijn client zal overleggen of ze in beroep gaan. Dat zal gebeuren in de komende dagen en weken. De verdediging heeft 30 dagen om in beroep te gaan tegen het vonnis. Op de vraag of hij verrast was met de maximumstraf, antwoordde Mary dat er "geen verrassingen zijn als het gaat over Abdeslam".

Terroristisch karakter

"De beklaagden hadden duidelijk de intentie om de agenten te doden", sprak de rechter in zijn vonnis. "De gebruikte wapens waaronder twee oorlogswapens- en het aantal schoten -liefst 34- hadden dodelijke gevolgen kunnen kennen. De ordediensten werden meteen geconfronteerd met een groot aantal schoten." Eén van de agenten raakte bovendien gewond aan het hoofd, wat voor de rechtbank een extra element was om de intentie om te doden bewezen te verklaren. Dat er toch geen doden gevallen zijn, is niet te wijten aan de verdachten zelf, zodat er zeker sprake is van een poging doodslag.

Een schietpartij tussen terroristen en politie in een kalme familiale wijk, met een school en crèche, is zonder twijfel bedoeld om de bevolking angst aan te jagen Rechtbank

"Allah gidst mij"

Volgens het gerecht gaat het wel degelijk om daden met een terroristisch karakter. "Een schietpartij tussen terroristen en de ordediensten in een kalme familiale wijk, met een school en crèche, is zonder twijfel bedoeld om de bevolking angst aan te jagen en te intimideren. De rechtbank verwees ook naar brieven die Abdeslam naar zijn moeder schreef. "Allah gidst mij in de strijd tegen onze vijanden. Ze moeten stoppen met ons te bombarderen." Daarnaast uitte hij ook zijn trouw aan Abou Bakr el-Baghdadi, de leider van IS. De rechter wees voorts nog op de vlotte logistiek van de terreurcel waartoe Salah behoorde. "Ze gebruikten de migratie-influx om terroristen ons grondgebied binnen te brengen."

V-Europe

De burgerlijke partijstelling van V-Europe, de vereniging van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart, werd onontvankelijk verklaard. Volgens de rechtbank kon zij niet aantonen dat ze een direct belang had. Sven Mary had zich eerder al grote vragen gesteld bij het belang dat V-Europe heeft in dit proces. "Als we dit toelaten, kunnen morgen ook de handelaars en restauranthouders van Brussel zich burgerlijke partij komen stellen", klonk het.

De voorzitter van V-Europe reageerde teleurgesteld op de beslissing, maar keek vooral naar de toekomst. "Het is tijd dat er op wettelijk vlak een evolutie komt, dat we met onze tijd meegaan", zei Philippe Vansteenkiste. "Het is belangrijk dat de stem van de slachtoffers gehoord wordt. In het buitenland kan dat wel."

