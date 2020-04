AB InBev verhuist productie Corona-bier van Mexico naar België HR

03 april 2020

21u05

Bron: Belga 178 Brouwerij AB InBev verhuist de productie van het bier Corona van thuisland Mexico naar de Belgische vestiging in Jupille bij Luik. Dat is een gevolg van een verbod dat dochteronderneming Grupo Modelo opgelegd kreeg van de Mexicaanse overheid. Dat bevestigt woordvoerster Karolien Cloots van AB InBev in Leuven vrijdagavond.

Grupo Modelo, een Mexicaanse dochter van AB InBev, stopt vanaf zondag noodgedwongen met het brouwen van alle bieren, waaronder het populaire Corona. De brouwerij volgt daarmee de aanbeveling van de Mexicaanse overheid, die de sector als een niet-essentiële activiteit beschouwt tijdens de coronacrisis.

De directie van AB InBev heeft vrijdag besloten om de productie over te hevelen naar de afdeling in Jupille-sur-Meuse in de provincie Luik. De snelle reactie van de Leuvense biergigant werd mede mogelijk gemaakt door een recente beslissing om het negentig jaar oude Corona-bier sowieso ook te gaan brouwen in Jupille.

Het team werd al samengesteld. Het brouwen gebeurt volgens hetzelfde proces dat al negen decennia in Mexico wordt gebruikt, inclusief het gistingsproces en de opslag van dezelfde giststam die in Mexico wordt gebruikt.

Corona wordt uitgevoerd naar meer dan 125 landen. De vraag op de wereldmarkt blijft in snel tempo toenemen, met een constante groei de voorbije vier jaar.

