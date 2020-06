AB InBev trakteert landbouwers op gratis gezuiverd afvalwater JOBR

26 juni 2020

16u07 2 De Leuvense bierbrouwer AB InBev schenkt deze zomer gezuiverd brouwerijwater aan de landbouw. De grondwaterreserves staan, ondanks de regen van voorbije weken, nog steeds onrustwekkend laag. Omdat water onmisbaar is voor de landbouw, schenkt AB InBev in juli en augustus gezuiverd restwater uit de brouwerij aan landbouwers. Dat meldt de biergigant in een persbericht.

Brouwerij AB InBev in Leuven, waar onder andere Stella Artois wordt gebrouwen, houdt zijn watergebruik tijdens het brouwen zo laag mogelijk en probeert het gebruikte water zo vaak mogelijk te hergebruiken. Zo schenkt de brouwerij al enkele jaren op rij gezuiverd brouwerijwater aan de Leuvense groendienst, waarmee zij hun planten en bloemen kunnen beregenen in de zomer. Vanaf deze zomer hebben ook landbouwers toegang tot de waterreserves van AB InBev. Landbouwers kunnen vanaf 1 juli elke dag met hun tankwagen in de brouwerijen van Leuven en Hoegaarden het water ophalen en hun akkers ermee beregenen. In totaal goed voor 20 miljoen liter water voor de landbouwsector.

“De grondwaterstanden staan historisch laag. Als ‘s werelds grootste bierbrouwer nemen we onze verantwoordelijkheid en helpen we waar we kunnen. Daarom hebben we zo snel mogelijk alle noodzakelijke vergunningen in orde gebracht en snel intern geschakeld zodat de landbouwers zo spoedig mogelijk van ons water gebruik kunnen maken”, klinkt het bij AB InBev.

Slim waterbeheer

De bierbrouwerij werkt samen met de landbouworganisatie Boerenbond om de ophaling van het water logistiek mogelijk te maken. “Als antwoord op de waterschaarste namen de landbouwsector en Boerenbond reeds heel wat initiatieven om spaarzaam watergebruik te stimuleren. Constructieve partnerschappen zoals met AB InBev zijn mooie voorbeelden van een slim en efficiënt waterbeheer waar uiteindelijk iedereen beter van wordt”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

