AB InBev schakelt gerechtsdeurwaarder in tegen blokkade door vakbond in Jupille kg

08 september 2020

09u58

Bron: Belga 0 AB InBev heeft maandagavond een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld om de blokkade van de brouwerij in Jupille op te heffen. Dat heeft de brouwer bekendgemaakt. In Jupille was vorige week een staking uitgebroken na enkele coronabesmettingen op de afdeling logistiek.

AB InBev was naar de Luikse rechtbank gestapt tegen de blokkade, en die besloot dat het bedrijf de blokkade van de ingang van de brouwerij mocht opheffen. Een gerechtsdeurwaarder voerde de uitspraak maandagavond uit. Alle hindernissen konden worden weggenomen en de medewerkers kunnen opnieuw veilig worden toegelaten, aldus het bedrijf.

"We hebben deze uitspraak gevraagd omdat een grote groep werknemers die wilden werken werd belemmerd door vertegenwoordigers van één van de vakbonden. Hoewel we het stakingsrecht volledig respecteren, zullen we ook altijd onze werknemers en hun recht om te werken beschermen", luidt het in een mededeling.

De vakbonden zijn door het bedrijf uitgenodigd voor een verzoeningsvergadering.

Besmettingen

In Jupille, waar Jupiler en Corona gebrouwen worden, brak vorige donderdag een staking uit na enkele coronabesmettingen op de afdeling logistiek. Het aantal bevestigde gevallen staat er nu op tien, meldt de brouwer. Volgens de vakbonden greep het bedrijf te laat in.

Behalve in Jupille wordt ook gestaakt in drie depots: in Ans (Luik), Jumet (Charleroi) en de Brusselse gemeente Anderlecht.