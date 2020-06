AB InBev opent webshop waarin je vanaf nu ook online bier kan kopen JOBR

05 juni 2020

17u17

Bron: Belga 0 AB InBev heeft een webshop gelanceerd, waarmee de bierreus rechtstreeks aan de consument bier verkoopt. Dat schrijft vakwebsite Gondola en bevestigt het bedrijf vrijdag.

Via jupilershop.be verkoopt de brouwer bakken en blikjes van Jupiler, Stella, Leffe en het nieuwe bier Victoria. Het bedrijf spreekt van een kleinschalig e-commerceplatform. Het assortiment zou na evaluatie van de opstart wel uitgebreid kunnen worden. “We speelden al langer met het idee om een webshop te lanceren, omdat we daarover vragen van consumenten kregen. We wilden op die behoefte inspelen en de lockdownperiode waarin de horeca gesloten was, heeft de ontwikkeling in versnelling gebracht”, laat woordvoerster Karolien Cloots van AB InBev Belux weten. “Daardoor hebben we op korte tijd dit online platform als pilootproject ontwikkeld en kunnen mensen dus bij hen thuis ons bier laten leveren.”

Doelstellingen geeft AB InBev niet. Het bedrijf zal de webshop stap voor stap evalueren. Het platform “vormt louter een aanvulling op de bestaande Belgische kanalen”, klinkt het. De webshop rekent vijf euro leveringskosten aan, maar die vallen weg vanaf 24 blikjes of een bak. De prijzen voor een bak bier liggen iets boven die in de webshops van de grote supermarktketens.

Lees ook:

Pintje aan huis? Cafébazen komen creatief uit de hoek en beginnen bier aan huis te leveren of openen afhaaltoog

Bestellen via app en gedaan met tooghangen (+)