AB Inbev ontdekt nieuwe brouwtechniek die bierproductie energiezuiniger maakt, zonder smaakverschil

11 april 2018

10u30

AB InBev sleutelt aan het brouwproces: een nieuwe techniek moet ervoor zorgen dat minder hitte en water wordt verbruikt tijdens de productie. Bovendien ligt de CO2-uitstoot tijdens het proces lager. Ook kleinere brouwers zullen de techniek gratis mogen gebruiken, meldt het bedrijf.

Het nieuwe procedé werd ontwikkeld door InBevs wereldwijde innovatieafdeling in Leuven, en werd woensdag voorgesteld op de Gentse bierbeurs 'Trends in Brewing'. De techniek draait om het gebruik van gas, in plaats van stoom.

Gas

Traditioneel wordt bier gemaakt door een brouwsel op basis van hop en andere ingrediënten te koken. Tijdens het kookproces wordt de karakteristieke smaak van het bier gevormd, onder andere doordat bepaalde aroma's verdampen. AB Inbev-onderzoekers ontdekten echter dat hetzelfde effect bereikt werd door gas in de ketel te blazen. De smaak blijft hetzelfde, terwijl het gebruik van gas wel een stuk energiezuiniger is.

120.000 zwembaden

De techniek wordt al gebruikt onder meer in Jupille (Jupiler) en het Britse Magor. Als AB InBev op termijn de techniek in alle brouwerijen toepast, kan dat de CO2-uitstoot met 5 procent doen dalen. De brouwer spreekt daarnaast van een energiebesparing die overeenkomt met het jaarlijks verbruik van 120.000 gezinnen. Ook zou een half procent minder water nodig zijn, het equivalent van zo'n 1.200 olympische zwembaden per jaar.

Het bedrijf stelt de techniek tot slot open voor kleine tot middelgrote brouwers. Grotere brouwers moeten betalen in fuctie van volume en impact van de techniek, meldt het bedrijf.