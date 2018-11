AB InBev maakt bier duurder in 2019, Alken-Maes en Brouwerij Haacht twijfelen nog

19 november 2018

De prijs van het bier gaat vanaf 1 januari opnieuw lichtjes omhoog. AB InBev zal zowel horeca-uitbaters als supermarkten een hogere prijs aanrekenen voor de meeste bieren. Of die de verhoging daarna doorrekenen aan de consument, mogen ze zelf beslissen. Alken-Maes laat weten dat “het onduidelijk is of onze consumenten een prijsstijging zullen ondervinden”.