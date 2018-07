AB InBev levert dagelijks 70 kubieke meter gezuiverd afvalwater aan Leuvense groendienst bvb

AB InBev levert voortaan dagelijks 70 kubieke meter gezuiverd afvalwater van zijn Leuvens brouwerij aan de groendienst van de stad Leuven. Dat hebben Jan Heyrman, manager van de brouwerij, en het stadsbestuur vandaag bekendgemaakt tijdens een persontmoeting. De samenwerking is een onderdeel van het nieuwe droogteplan van de stad Leuven.

De groendienst haalt momenteel dagelijks 100 tot 120 kubieke meter water uit de Leuvense Vaart. Omdat wegens de droogte verwacht wordt dat dit laatste tijdelijk verboden zal worden, werd een week geleden contact gezocht met AB InBev. De Leuvense brouwerij loost immers dagelijks circa 5.000 kubieke meter gezuiverd water in de Dijle.

Waterkwaliteit

De kwaliteit van dat gezuiverde water is onder meer wegens het stikstofgehalte prima geschikt voor het onderhoud van het openbaar groen. Nadat de chauffeurs van de groendienst een opleiding kregen over de logistieke manoeuvres binnen de brouwerij, kon vandaag gestart worden met het project.

Leuvens Milieuschepen Mohamed Ridouani (sp.a) stelde dat hij met AB InBev aan tafel wil gaan zitten om te bekijken of ook anderen die in deze droogteperiode water nodig hebben, zoals landbouwers, een beroep kunnen doen op AB InBev.

Heyrman houdt voorlopig de boot af. "Het is logistiek momenteel immers onhaalbaar om binnen de muren van de brouwerij nog andere organisaties toe te laten om water te komen halen. Momenteel rijden hier dagelijks al zo'n 300 a 350 vrachtwagens op en aan", aldus Heyrman.

Droogteplan

Ridouani maakte ook bekend dat hij wil gaan overleggen met de Vlaamse Milieumaatschappij, De Watergroep, Aquafin, de provincie en bedrijven zoals AB InBev die over waterreservoirs beschikken, om een droogteplan op te stellen. Bedoeling is op die manier oplossingen te zoeken voor watertekorten met als ambitie om minstens anderhalve maand van watertekort te kunnen overbruggen. Hij denkt hierbij aan de aanleg van spaarbekkens, opvangen van grondwater bij bouwwerven en samenwerking met bedrijven om watervoorraden aan te leggen.