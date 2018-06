AB Inbev gaat weer geuzebier maken Redactie

13 juni 2018

21u16

Bron: Belga 0 Bierbrouwer AB InBev gaat weer geuzebier en kriekenbier produceren in Sint-Pieters-Leeuw. Het geuzebier is met zijn productie van 17.000 hectoliter maar een bescheiden niche voor AB InBev, maar de gigant op de biermarkt wil zich zo een imago van authentiek en traditioneel brouwer aanmeten. De consument valt tegenwoordig voor dergelijke lokale producten die op een traditie teruggaan.

De productie in Sint-Pieters-Leeuw zal wel niet meer dan 250 hectoliter bedragen in het eerstkomende jaar. Het oude geuzebier geniet overigens de Europese bescherming via het label "Gegarandeerd traditionele specialiteit", die slaat op de productiewijze, niet op de geografische herkomst.

De twee bieren zullen in Brussel en omgeving te krijgen zijn, vanaf juli voor de kriek, en vanaf november voor de geuze, want die laatste moet nog wat rijpen.