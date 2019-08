Exclusief voor abonnees Aat voert zijn eigen zwartepietendiscussie. Is ‘Le Sauvage’ een vorm van racisme? FE

19 augustus 2019

19u46

Bron: De Morgen 0 Het volksfeest La Ducasse in Aat is Unesco-werelderfgoed. De Brusselse Panthers hebben een brief aan die organisatie geschreven om de erkenning in te trekken. De reden? Le Sauvage, een eeuwenoud personage in de volksstoet. ‘Het personage versterkt negrofobie.’

Een zwartgeblakerde huid, veren op zijn hoofd en een ring door de neus. Dat zijn de drie typische kenmerken van Le Sauvage, een van de belangrijkste personages in La Ducasse, een groot volksfeest met bijbehorende carnavalsstoet in Aat in Henegouwen.

De Bruxelles Panthères (Brusselse panters), een Franstalige organisatie die strijdt tegen raciale ongelijkheid,

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis