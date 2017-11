Aartsbisschop Jozef De Kesel officieel opgeroepen als getuige op assisenproces 'diaken des doods' Jelle Houwen

Aartsbisschop Jozef De Kesel. Aartsbisschop Jozef De Kesel werd deze ochtend officieel opgeroepen om te komen getuigen op het nakende assisenproces tegen diaken Ivo Poppe uit Wevelgem. Dat maakte de assisenvoorzitter deze ochtend bekend bij het voorlezen van de getuigenlijst.

De bisschop zal komen getuigen in de tweede assisenweek, op dinsdag 30 januari. Hij werd opgeroepen als getuige nummer 68, van de in totaal 77 getuigen. Hij komt die dinsdag als eerste aan bod, om 9 uur.

De getuige werd opgeroepen door de verdediging van Ivo Poppe, namens advocaten Filip De Reuse en An Govers. Zij menen dat de man iets kan toevoegen dat in het belang kan zijn van de verdediging, aangezien hij de diaken kende en een tijdlang rechtstreeks zijn ‘leidinggevende’ was. De Kesel was ook deman die Poppe bij het uitlekken van de feiten ontsloeg.

Tien moorden

Poppe moet zich vanaf 22 januari voor het Assissenhof in Brugge verantwoorden voor tien moorden tussen 1978 en 2011, waaronder zijn eigen ouders. Hijzelf vindt dat hij zijn slachtoffers, oude en dementerende mensen, enkel ‘op een zachte manier begeleid heeft naar de dood’. Enkel het AZ Delta is burgerlijke partij tegen de ‘diaken des doods’.

BELGA Ivo Poppe.