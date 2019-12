Aartsbisschop De Kesel: “We moeten ons verzetten tegen globalisering van onverschilligheid” RL

25 december 2019

04u26

Bron: Belga 2 "We moeten ons verzetten tegen wat paus Franciscus de globalisering van de onverschilligheid noemt. Niet wat een mens voor zichzelf kan verwerven, maar wat hij voor een ander kan betekenen, dat maakt het leven de moeite waard geleefd te worden." Dat heeft aartsbisschop Jozef De Kesel in de nacht van dinsdag op woensdag gezegd tijdens zijn kersthomilie in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal van Brussel.

Hij wijst op de grote hoeveelheid onzekerheid die heerst en de solidariteit die kan helpen om die onzekerheid het hoofd te bieden.

De kerstperiode herinnert ons aan wat echt belangrijk is in het leven, omdat het een tijd is waarin we geborgenheid zoeken en de banden aanscherpen met de familie, zegt De Kesel. Maar de aartsbisschop herinnert er ook aan dat veel mensen die verbondenheid en geborgenheid niet kennen. "Omdat ze arm zijn, ziek of oud, op de vlucht of vreemdeling. Velen hebben het gevoel er uiteindelijk niet bij te horen of geleidelijk uit de boot te vallen. De kersttijd is daarom ook altijd een tijd van solidariteit." Volgens De Kesel is het dan ook "geen toeval dat in deze donkere en koude dagen, zo vlak voor Kerstmis, de Warmste Week wordt gehouden".

“Angst is een slechte raadgever”

Die solidariteit is bovendien nodig omdat er vandaag veel onzekerheid heerst en soms ook angst, zowel in ons land als in de rest van de wereld. De Kesel verwijst ook naar de klimaatcrisis, die onzekerheid creëert over de toekomst van onze planeet, "het gemeenschappelijke huis van alle mensen".

"Angst is een slechte raadgever", waarschuwt hij. "De verleiding wordt dan groot zich op zichzelf terug te trekken in de veiligheid van de eigen vertrouwde kring. Dan wordt het al vlug elk voor zich. Een mentaliteit die stilaan de tijdsgeest bepaalt en weinig belooft, noch voor onszelf noch voor de samenleving. Dan wordt men zelfgenoegzaam en voelt men zich niet meer verantwoordelijk voor wie niet tot de eigen kring behoren."

Als dat gebeurt, worden we volgens De Kesel "een maatschappij die de vrijheid dan wel hoog in het vaandel draagt, maar vergeet dat alleen solidariteit aan de vrijheid haar zin kan geven".