Aarschotse schepen neemt ontslag nadat ze examenvragen doorspeelde aan stadsmedewerker kg

07 september 2018

14u00

Bron: Belga 0 Christel Verlinden (Open Vld), als schepen in Aarschot onder meer bevoegd voor openbare werken, neemt met onmiddellijke ingang ontslag uit haar functie nadat aan het licht kwam dat zij examenvragen had doorgespeeld aan een stadsmedewerker. Verlinden is ook geen kandidaat meer bij de verkiezingen. Zij stond op de derde plaats van de Open Vld-lijst die getrokken wordt door nationaal partijvoorzitter Gwendolyn Rutten.

De fraude kwam onlangs aan het licht in het kader van een audit van Audit Vlaanderen. Als gevolg van dit onderzoek lopen er nog steeds onderzoeken bij de gouverneur over recente benoemingen.



In een mededeling geeft Christel Verlinden toe dat zij examenvragen doorspeelde aan een geschoold arbeider van de stad. Die moest het examen afleggen om zijn job te behouden. Verlinden deed dat naar eigen zeggen omdat de betrokken medewerker "al jaren bij de stad in dienst was en steeds goed werk had verricht" en ze zichzelf zorgen maakte "dat de selectie niet correct zou gebeuren".

Ontslag

"Ik heb een fout gemaakt en had dat niet mogen doen. Aarschot verdient een modern en objectief personeelsbeleid. Dat is absoluut nodig in het belang van de stad en haar inwoners. De klok terug draaien, kan niet meer. Maar de toekomst beter maken kan nog wel. Daarom heb ik beslist een stap terug te zetten. Ik neem de volle verantwoordelijkheid voor wat ik gedaan heb. Ik heb dit in een impuls gedaan heb om iemand te helpen, zonder overleg met wie dan ook", aldus Verlinden in een mededeling.

"Ons-kent-ons mentaliteit"

Verlinden zegt zich ter beschikking te stellen "van alle instanties die vragen zouden hebben" en "mee te werken aan alle laakbare praktijken die in deze stad helaas de regel zijn". Dat ze deze examenvragen doorspeelde was volgens haar ook een gevolg van het feit "dat burgemeester André Peeters (CD&V) bij een eerder examen de juryvoorzitter opdracht gegeven had om doelbewust een kandidaat te buizen". "Ik besef dat het beter ware geweest om de ons-kent-ons mentaliteit in de stad Aarschot op een andere manier te bestrijden", aldus Verlinden.