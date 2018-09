Aarschotse burgemeester André Peeters en Gwendolyn Rutten in clinch over ontslag schepen kv

25 september 2018

01u37

Bron: Belga 1 Aarschots burgemeester André Peeters (CD&V) en schepen Gwendolyn Rutten (Open Vld) zijn gisteren tijdens de gemeenteraad hard in de clinch gegaan over het vrijwillig ontslag begin september van schepen Christel Verlinden (Open Vld) nadat bekend was geraakt dat zij examenvragen had doorgespeeld aan een stadsmedewerker.

Het was André Peeters die op 6 september Rutten informeerde over screenshots die hij had ontvangen van sms-verkeer tussen twee stadsarbeiders eind 2017 waaruit bleek dat een van beiden van Verlinden de vragen had ontvangen voor een examen bij de stad Aarschot om een tijdelijk contract om te zetten in een van onbepaalde duur.

Na een gesprek met Rutten besloot Christel Verlinden op te stappen. In een persmededeling gaf ze op 7 september de feiten toe. Ze had dit naar eigen gedaan uit schrik dat de selectie niet correct zou verlopen en beschuldigde er hierbij Peeters van bij een eerder examen de juryvoorzitter opdracht te hebben gegeven om doelbewust een kandidaat te buizen. Het was ook die juryvoorzitter die haar de vragen had overgemaakt, iets wat die later formeel ontkende. Verlinden wees tevens op onfrisse praktijken die recent aan het licht kwamen bij de audit door Audit Vlaanderen.

Als iedereen die in Aarschot in de fout gaat het voorbeeld van Verlinden zou volgen, was Aarschot volgens Rutten veel beter af. Ze vroeg zich af of het toeval was dat Peeters pas op 6 september met die info naar buiten kwam terwijl hij, zoals bleek uit een interventie van de liberale schepen Bob Verstraete, reeds in februari van de feiten afwist en op 10 augustus de sms'en ontving.

Examen door extern bureau

Rutten pleitte ervoor om zoals in de meeste lokale besturen examens te laten afnemen door een extern bureau "om een einde te maken aan de ons-kent-ons mentaliteit". Ze wees hierbij op het feit dat de voorzitter van de Aarschotse examenjury op de CD&V-lijst prijkt, en de zoon en schoonzoon van Peeters in de administratie werken. Bovendien is er de klacht van ambtenaren tegen de aanstelling van de financieel directeur. Ze vroeg ook waarom het stadsbestuur nog geen onderzoek gestart was naar de wijze waarop Verlinden aan die examenvragen geraakt was.

André Peeters bevestigde dat hij al sinds begin dit jaar op de hoogte was, maar hij wachtte naar eigen zeggen om er iets mee te doen tot hij concrete bewijzen in handen had. Volgens Peeters is het aan het gerecht om uit te zoeken wat er precies gebeurd is. Uit een brief die hij ontving van het hoofd van de personeelsdienst blijkt dat er bij bepaalde selectieprocedures ondersteuning is van de administratie en dus niet alleen juryleden weet hebben van de examenvragen.

"Strategische beschadigingsoperatie"

Peeters nam Rutten scherp op de korrel wegens insinuaties over ander gesjoemel bij benoemingen en beschuldigde haar van een "strategische beschadigingsoperatie die Aarschot in een slecht daglicht brengt". Hij wees hierbij tevens op het pleidooi van Rutten op Facebook voor "eerlijkere vergunningen". "Examen zijn steeds op een correcte manier gehouden en voor belangrijke functies wordt al beroep gedaan op een extern bureau".

Annick Geyskens van oppositiepartij N-VA deed tot slot een voorstel tot resolutie om alle beslissingen over benoemingen en bevorderingen in de toekomst over te laten aan een onafhankelijke jury en vroeg dat de meerderheid dit verder zou uitwerken. André Peeters stelde op zich geen problemen te hebben met de doelstelling, maar wou niet weten van de verwijzing in het voorstel naar "de lange voorgeschiedenis van schandalen in Aarschot". Hij wees hierbij op het feit dat het omstreden afvalcontract dat burgemeester Willy Schellens (sp.a) in 2006 de kop kostte al van bijna 20 jaar geleden dateerde en Aarschot sindsdien gespaard bleef van dergelijke wanpraktijken.

Toen op een bepaald ogenblik de ruzie tussen de meerderheidspartijen CD&V en Open Vld hoog opliep verliet het onafhankelijk gemeenteraadslid Helen Nijs uit protest de raadszaal.