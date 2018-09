Aarschot eerste Belgische gemeente die zelf rookmelders verkoopt jv

18 september 2018

20u04

Bron: belga 0 Als eerste Belgische gemeente biedt Aarschot rookmelders te koop aan op het stadhuis. Het stadsbestuur heeft twee types: een autonome en een versie waarbij het alarm op meerdere plaatsen in de woning hoorbaar is. Door deze samenaankoop zijn de rookmelders veel goedkoper dan in de winkel. Dat heeft Aarschot samen met de brandweerzone en vzw Oscare bekendgemaakt.

Met het verlagen van de drempel voor de inwoners om zich een rookmelder aan te schaffen wil het stadsbestuur het aantal slachtoffers door brand verminderen. Naast het vermijden van brandrisico's in de woning is investeren in rookmelders immers zeer belangrijk.

"Veel te weinig mensen weten dat als er 's nachts brand uitbreekt je heel weinig kans hebt om tijdig wakker te worden. Als je slaapt ruik je immers niets. De rook van de brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend", aldus burgemeester André Peeters (CD&V).