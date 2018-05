Aardbeving met kracht van 3,1 in Limburg: "Niet zo uitzonderlijk" LVA TMA SVM

26 mei 2018

01u25

Bron: EMSC, Belga 3711 In de province Limburg heeft vannacht een aardbeving met een kracht van 3,1 op de schaal van Richter plaatsgevonden. De beving werd om 00:43 uur opgetekend door het Europese Mediterrane Seismologische Centrum (EMSC). "Niet zo uitzonderlijk in die regio", stelt Michel Van Camp van de dienst Seismologie bij de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSV).

Het epicentrum van de beving bevond zich bij het Limburgse dorp Meeuwen, een vijftiental kilometer ten noorden van Genk. Volgens de KSB lag het epicentrum iets oostelijker, op 8,6 kilometer diepte in Molenbeersel (deel van de grensgemeente Kinrooi; nvdr).

De beving werd gevoeld in de wijde omgeving. Er is evenwel geen melding van schade. Op Twitter kwamen meerdere berichten binnen van mensen die werden opgeschrikt door de aardschok.

In tegenstelling tot het Nederlandse Groningen, waar aardbevingen het gevolg zijn van gaswinning, hebben bevingen in Limburg een natuurlijke oorzaak. Ze zijn het gevolg van bewegingen in regionale breukensystemen in de aardkorst. Deze bewegingen ontstaan door zogeheten tektonische krachten aan de randen van platen.

"Niet zo uitzonderlijk"

"Deze aardbeving haalt niet de top tien in België en is ook niet zo uitzonderlijk langs de Roer/Maasvallei", stelt Van Camp.

België heeft sinds het einde van de Middeleeuwen veertien aardbevingen ervaren met een magnitude die hoger was dan 5. Drie overschreden magnitude 6, met name in de Noordzee (1382 en 1580) en Verviers (1692). Een beving met een minimale magnitude van 6,0 komt gemiddeld om de 300 jaar voor, één met minimaal 5,0 om de veertig jaar en vanaf magnitude 4,0 om de vijf jaar.

Roermond

Een 'recente' uitschieter was de aardbeving van Roermond in het zuidoosten van Nederland op 13 april 1992. Die had een magnitude van 5,3, veroorzaakte schade en maakte veel mensen -tot in het Brusselse toe- wakker. Voorts waren er nog de bevingen in Le Roeulx (1985, M 4,5) en Luik (1983, M 4,6).

In een straal van 15 kilometer rond Kinrooi zijn er volgens Van Camp sinds 1960 een dertigtal bevingen met een magnitude van minstens 1,1 geweest. Een half dozijn had minimaal dezelfde kracht als die van de voorbije nacht. Uitschieter met magnitude 4,0 is... Kinrooi (25 juni 1960).

Getuigenissen

De KSB lanceert alvast een oproep tot getuigenissen. "Wij vragen iedereen die de aardbeving heeft gevoeld (of zelfs wie ze niet gevoeld heeft) om hun getuigenis te doen via het enquêteformulier dat online beschikbaar is op www.seismologie.be. Deze getuigenissen zijn een belangrijke bron van informatie voor het onderzoek naar aardbevingen in onze regio", klinkt het.

Heb ik net een aardbeving/zinkgat gevoeld?

Mijn hele kamer beefde, dat was fucking eng Gwynne 🌸(@ Gwynne_Louisa) link

BREAKING ~ Om 00u43 werd de weide omgeving van #Maaseik (epicentrum) opgeschrikt door een #aardbeving met een kracht van 3.7 op de Schaal van Richter. De beving werd ook gevoeld in #Bree. #Earthquake pic.twitter.com/3YPUQCFI9l Ward Bruggeman ⚡️(@ Ward_Weerman) link

Huh, voelde ik nou een kleine aardbeving?! (Limburg) Arlette(@ ArlettePoolen) link

@Seismologie_be Was er net een aardbeving in het Oosten van Belgie ? Olivier Malek(@ olivier_malek) link

Heey leuk om een keer een mogelijke #aardbeving te voelen in #Nederweert #Noordlimburg Chris Claessens(@ chrisyyyy) link