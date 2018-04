Aardappelverwerkend bedrijf voor rechtbank door frietgeur, omwonenden boos: "Men vraagt ons constant of we frieten gegeten hebben" ADN

16 april 2018

18u15

Bron: Belga 1 Het aardappelverwerkend bedrijf Agristo heeft zich voor de correctionele rechtbank van Kortrijk moeten verantwoorden voor lawaai- en geurhinder. De advocate van de burgerlijke partijen, drie omwonenden, vroeg zelfs de onmiddellijke sluiting van de site in Harelbeke.

Agristo, onder meer producent van diepvriesfrieten, werd in 1985 opgericht in Harelbeke en kende sindsdien een exponentiële groei, met doorheen de jaren de uitbouw van vestigingen in het Nederlandse Tilburg, Nazareth en vorig jaar nog Wielsbeke. Maar ook de vestiging in Harelbeke bleef bestaan en groeide verder, tot ongenoegen van heel wat omwonenden.

Het bedrijf stond vandaag terecht voor lawaai- en vooral geurhinder. In de laatste toekenning van de West-Vlaamse deputatie van de milieuvergunning had de provincie aangedrongen om enkele voorwaarden te vervullen, zoals het beperken van geurhinder, maar tot op heden zijn de problemen nog niet van de baan. Volgens het openbaar ministerie moest Agristo zich in regel gesteld hebben met de normen en de milieu- en algemene zorg in acht nemen, en dat is niet gebeurd.

Er stelden zich drie omwonenden burgerlijke partij. Ze eisten elk 200.000 euro schadevergoeding. "Als we ergens komen, vraagt men ons constant of we frieten gegeten hebben", gaf een van hen een voorbeeld. Volgens hun advocate ligt het probleem nog veel dieper, met onder meer een omstreden inplanting en het niet naleven van de milieuregelgeving, omdat er geen MER-rapport is. "In 2015 vierde Agristo hun dertigste verjaardag, maar ook die van 30 jaar illegale exploitatie", aldus de advocate die aandrong op de vernietiging van de milieuvergunning en zelfs vroeg om een definitieve weigering bij elke volgende aanvraag.

De verdediging wilde zich vooral beperken tot de geurhinder en meent dat er heel wat stappen ondernomen zijn. Er is ook nog een zaak hangende bij de Raad van State rond die vergunningskwestie. Dit dossier komt voor begin mei. In deze zaak is er vonnis op 14 mei.