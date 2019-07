Aardappelteelt al derde jaar op rij in problemen door droogte Redactie

25 juli 2019

04u34 0 De landbouw zit met de handen in het haar: al voor het derde jaar op rij dreigt de aardappeloogst bijzonder pover uit te vallen door de droogte.

Percelen die normaal een goeie 40 ton per hectare opleveren, geven nu gemiddeld maar tussen 20 en 25 ton. Ook voor de maïs en de uien is het droge weer een probleem. “Sommigen beregenen hun akkers, maar er is een uitgebreid captatieverbod in veel regio’s”, zegt Sofie Scherpereel van landbouwsite Agripress. “Bovendien kost het geld én tijd. En niemand komt tussen.”

In 2016 was het nog de regen die de aardappeloogst vernielde, in 2017 en 2018 was het de droogte. “Al die opeenvolgende jaren van problemen leiden ertoe dat boeren hun contracten niet kunnen nakomen. Sommigen zijn aan het telen om het gat van vorig jaar nog te vullen.”



Op het bord van de consument zal de schaarste voorlopig nog niet merkbaar zijn. “De frietfabrieken zitten wel vroeger door hun voorraad, maar ze geraken nog altijd aan hun aardappelen. Al zijn kortere en duurdere frieten mogelijk.”