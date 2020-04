Aardappeloverschot kan groene stroom worden, maar ook daar vrezen telers broek aan te scheuren KVDS

30 april 2020

16u58

Bron: Belga 3 Aardappeltelers zitten met grote overschotten frietaardappelen omdat de verwerkende industrie in de coronacrisis op een laag pitje draait. Een uitweg kan zijn om de aardappelen via vergisting in groene stroom om te zetten. Maar ook daar vrezen telers fors aan te verliezen.

De coronacrisis heeft als gevolg dat de aardappelprijs volledig in elkaar is gezakt. Aardappelen zijn zo goed als niets meer waard. De prijs voor 100 kilogram is nog maar 1 euro en dat is historisch laag. Het gaat dan wel om de zogenaamde ‘vrije aardappelen’, die alleen kunnen dienen om tot diepvriesfrieten te verwerken. De ‘gewone’ aardappelen die in de winkelrekken liggen, werden onder contract verkocht en zijn daardoor duurder.

Boerenbond

Landbouworganisatie Boerenbond schat dat voor minstens 750.000 ton aardappelen in België geen afnemer gevonden wordt in de verwerkende industrie. De telers doen er alles aan om zo veel mogelijk aardappelen alsnog voor menselijke consumptie van de hand te doen. Een deel gaat naar de voedselbanken. Als die mogelijkheden zijn uitgeput, kan een beperkt deel ook voor veevoeder dienen. Ook de zetmeelproductie wordt bekeken, maar dat zou niet zo eenvoudig liggen.



Voor een grote hoeveelheid aardappelen zal dus nog een andere oplossing nodig zijn. En dan kijken de telers naar biogascentrales, waar de aardappelen vergist kunnen worden om groene stroom te maken. Schillen en andere resten van de verwerkende fabrieken gingen al naar de biovergisting, maar met goede aardappelen gebeurt het maar heel uitzonderlijk en met heel beperkte hoeveelheden.

Nu schat Romain Cools van sectororganisatie Belgapom dat enkele honderdduizenden ton aardappelen in de biovergisting terecht zullen komen. Alleen zou het de telers geld kosten om hun overschotten zo weg te werken. Cools hoopt dat kosten vermeden kunnen worden via onderhandelingen tussen de landbouworganisaties, de biogascentrales en de kabinetten van de Vlaamse ministers Hilde Crevits (Landbouw, CD&V) en Zuhal Demir (Energie, N-VA).

"We moeten de piste van de vergisting zeker bewandelen", zegt ook Toon De Keukelaere van Boerenbond. "Alleen zitten de vergistingsinstallaties wellicht niet te wachten op onze aardappelen. We zullen eens met hen moeten samenzitten. In het beste geval zullen we niet moeten betalen.”

