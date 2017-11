Aardappel, afdekdoek of shampoo: wat werkt écht tegen een bevroren ruit? redactie

06u37

Bron: VAB 0 photo_news De temperaturen flirten momenteel met het vriespunt, met mogelijk 's ochtends een bevroren autoruit tot gevolg. Dat betekent de krabber bovenhalen om het ijs van de ruit te verwijderen. Er bestaan heel wat tips om te voorkomen dat je ruit aanvriest, maar werken deze ook? Verkeersorganisatie VAB zocht het vorig jaar uit.

Plaats een scherm of een stuk karton op je voorruit

VAB testte enkele tips uit om je voorruit ijsvrij te houden en kwam tot de conclusie dat de oudste tip die er bestaat nog steeds de beste is: bedek de ruit met een stuk karton of een scherm. Zorg er wel voor dat je ruit schoon en droog is en steek het stuk karton of het scherm tussen de ruitenwisser, zodat deze niet aan de ruit vriest.

Gebruik zeker geen aardappel: niet alleen werkt deze tip niet, hij is ook gevaarlijk voor de zichtbaarheid

Een tip die elk jaar terugkeert, is het gebruik van een halve aardappel om de ruit in te smeren. Uit de test van VAB blijkt dat de "tip met de aardappel" niet alleen niet werkt, hij is ook nog eens gevaarlijk: de aardappel laat strepen achter op je voorruit. Die zorgen voor een beperkte zichtbaarheid, zeker in het donker.

Gebruik een klein beetje shampoo om te voorkomen dat je ruit aan de binnenzijde aandampt

Aan de binnenkant van je voorruit kan je tegen dampaanslag de ruit inwrijven met een beetje schoonmaakmiddel of shampoo. Daarnaast kan je ook je airconditioning gebruiken om je ruiten snel te ontwasemen: de airconditioning blaast namelijk altijd zeer droge lucht in je auto. Door de ventilator op de hoogste stand 'recirculatie' te zetten en recht op de voorruit te richten, kan je de voorruit snel ontwasemen.

Extra tips om schade te voorkomen:

1. Giet geen warm of koud water op de ruit. Door kleine barstjes in de ruit, die zelfs niet zichtbaar hoeven te zijn, kan de hele ruit breken.

2. Gebruik de ruitenwisser niet als ijskrabber. Het rubber van je ruitenwissers zal sneller afslijten en je hebt zelfs kans dat de motor of de zekering van je ruitenwissers het begeeft.

3. Volgens de wegcode moet elke bestuurder steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig in de hand hebben. Dat betekent dus onder andere dat je een goed zicht moet hebben door de voor- en achterruit, maar ook door de zijruiten. IJs op de ruiten kan dat zicht belemmeren, maak ze daarom ijsvrij. Wanneer de ruiten niet voldoende ijsvrij zijn, kan een politie dat als een overtreding beschouwen.

Hoe batterijpech voorkomen

Bij startproblemen door winterkoude is 4 op 5 keer de batterij de oorzaak. Bij koude werkt de batterij namelijk minder goed. Heel wat chauffeurs kunnen dus 's morgens niet starten na nachtelijke vriestemperaturen. Vooral na een weekend, omdat de meeste wagens dan langer hebben stilgestaan en de batterij aan startcapaciteit verloren heeft.

• Schakel bij het starten alle onnodige stroomverbruikers (zoals GPS, verwarming, enz.) uit en ontsteek de lichten pas na het starten.

• Ontkoppel bij het starten, zodat de starter de minste weerstand ondervindt.

• Spaar je batterij en zet onder andere de achterruitontdooiing af als de ruit ontdooid is.

VAB-tip bij batterijpech: als je wagen niet start door een platte batterij, gebruik dan geen startkabels. Deze kunnen, in geval van fout gebruik, ernstige schade berokkenen aan de gevoelige elektronische systemen van moderne wagens. Roep de hulp van een professional in.

De top 5 winterpechgevallen bij VAB:

1. Startproblemen: 34 procent

2. Lekke band: 28 procent

3. Motorproblemen: 14 procent

4. Ongeval en vastgereden: 10 procent

5. Koppeling en versnelling: 4 procent