Aanvullende premie van 2.000 euro bij omzetverlies van minstens 60 procent Vlaamse regering maakt nieuwe steunmaatregelen bekend voor kwetsbare gezinnen en zelfstandigen Redactie

08 juni 2020

11u30 6 De Vlaamse regering geeft zopas een persconferentie gegeven over aanvullende steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis voor kwetsbare gezinnen en zelfstandigen.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wees er bij de start van de persconferentie op dat het gaat om een “update van de reeds bestaande steunmaatregelen”. Het gaat nog niet om de voorstelling van het grote relanceplan, waar nog aan gewerkt wordt en dat uit een “economisch en maatschappelijk” luik zal bestaan. Dit relanceplan “voor de lange termijn” zal de komende weken uit de doeken worden gedaan, aldus Jambon.

De minister-president maakte bekend dat er 45 miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor armoedebestrijding. Zo gaat er 15 miljoen euro naar een Covid-19-toeslag voor gezinnen die hun inkomen zagen dalen tot onder de 2.213 euro. Daarnaast gaat er 15 miljoen euro naar armoedebestrijding via de lokale besturen. Tot slot gaat er nog eens 15 miljoen euro naar een eenmalig consumptiebudget voor gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen, zo meldt Jambon.

Ook voor bedrijven en zaken werden bijkomende maatregelen aangekondigd. Ondernemingen en winkels die hun omzet met 60 procent hebben zien dalen tegenover dezelfde maand vorig jaar kunnen bij de Vlaamse regering een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro aanvragen. Daarnaast zullen ook zaken die voorlopig gesloten moeten blijven de dagpremie van 160 euro per dag kunnen blijven ontvangen, zegt minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

Nu veel winkels en horecazaken de deuren opnieuw mogen openen, vervalt voor hen de mogelijkheid om gebruik te maken van de Vlaamse hinderpremie. Maar omdat een hele reeks andere zaken zoals bijvoorbeeld bioscopen, discotheken en feestzalen nog niet mogen starten en omdat veel ondernemingen en winkels draaien aan een verminderde omzet, voorziet de Vlaamse regering bijkomende steunmaatregelen.

Zo komt er een verlenging van de dagpremies. Ondernemers die nog steeds hun locatie verplicht moeten sluiten kunnen ook na 12 juni (de dag waarop de Vlaamse hinderpremie normaal zou aflopen) een beroep doen op de dagpremie van 160 euro per extra sluitingsdag. De premie wordt toegekend tot het moment dat de fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van een beslissing van de Veiligheidsraad.

En voor de ondernemers en winkels die wel de deuren kunnen heropenen, maar die door de coronabeperkingen te kampen hebben met een fors verlaagde omzet, komt er een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro. De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60 procent in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie.

