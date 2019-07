Aanvragen voor Vlaamse roetfilterpremie drogen op: dit is waarom HAA

09 juli 2019

15u08

Bron: Belga 0 In de eerste helft van dit jaar zijn er amper 10 aanvragen ingediend voor een Vlaamse roetfilterpremie. In 2018 werden nog 174 aanvragen ingediend en in 2017 zelfs 1.818. De evolutie heeft te maken met de toegang tot een lage-emissiezone. Dat blijkt uit informatie van het Departement Omgeving die Belga heeft opgevraagd.

Wie zijn oude dieselwagen uitrust met een roetfilter, kan in Vlaanderen een roetfilterpremie aanvragen. Zo'n filter kan de schadelijke uitstoot van een wagen beperken. De premie, die kan oplopen tot 600 euro, kan worden aangevraagd bij de plaatsing van een half-open roetfilter op oudere dieselwagens met milieuklasse Euro3 of Euro4. Nieuw wagens komen niet in aanmerking voor de premie. Die zijn automatisch uitgerust met een gesloten roetfilter.

Het aantal aangevraagde en uitbetaalde roetfilterpremies zat jarenlang in stijgende lijn. Zo werden er in 2015 maar 11 premies uitbetaald. In 2016 steeg dat aantal naar 175 premies. In 2017 was er een plotse vertienvoudiging van het aantal aanvragen naar 1.818. Die forse stijging was te verklaren door de invoering van de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen in februari 2017. In die zone zijn dieselvoertuigen met euronorm 3 namelijk enkel toegelaten als ze een roetfilter hebben.

Maar vorig jaar zakte het aantal aanvragen opnieuw naar 174 en in de eerste helft van 2019 bleef de teller steken op amper 10 aanvragen. Ook die terugval is volgens het Departement Omgeving toe te schrijven aan de lage-emissizone. "De toegang tot een lage-emissiezone met een dieselwagen Euro 3 met roetfilter geldt tot eind 2019. Vanaf 1 januari 2020 zijn dieselwagens met Euro 3 helemaal niet meer toegelaten in een lage-emissiezone. De daling van het aantal roetfilterpremies heeft daarmee te maken", klinkt het.

Vanaf 1 januari 2020 voert naast Antwerpen ook Gent een lage-emissiezone in.