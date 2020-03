Aanvoer citroenen en sinaasappels onder druk door coronavirus KVDS

27 maart 2020

08u26 3 De invoer van citrusvruchten vanuit Spanje staat onder druk door de coronacrisis. Dat meldt Fresh Trade Belgium, de beroepsfederatie van invoerders, uitvoerders, groothandelaars en logistieke dienstverleners uit de fruit- en groentesector.

Spanje is een van de zwaarst getroffen landen in de corona-uitbraak en dat laat zich voelen. Mensen die bijvoorbeeld actief zijn bij het verpakken van de producten of in het transport vallen uit door ziekte en kunnen door de coronamaatregelen de bevoorrading nog moeilijk organiseren. Dat heeft een impact op de toelevering van sinaasappelen en citroenen naar onze winkels.

Cargovluchten

Ook de invoer van andere groenten en fruit uit het buitenland wordt bemoeilijkt. “Die komen vaak met vliegtuigen”, aldus secretaris Veerle Van der Sypt van Fresh Trade Belgium bij VRT NWS. “De cargovluchten komen er nog door, maar voor de groenten en fruit die met passagiersvliegtuigen meekomen, is het lastiger omdat zo veel passagiersvliegtuigen aan de grond staan. Er is amper nog gecombineerd transport. Dat maakt dat ook deze toelevering onder druk staat.”





Het coronavirus heeft ook een impact op de aanlevering van inheemse groenten en fruit. België exporteert vooral naar Frankrijk en Duitsland, maar ook dat is de jongste weken teruggelopen. Dat maakt dat er meer lokale groenten en fruit beschikbaar zijn op onze markt. “Er zijn geen tekorten op dat vlak”, aldus Van der Sypt. “Er kan wel een impact zijn op het exacte assortiment.”

Lees ook: Nieuwe maatregelen? Niet (veel) strenger, wel (veel) langer (+)

Bekijk ook:

Greet De Keyser ziet hoe virus zich snel verspreidt in VS