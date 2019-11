Aanvaring tussen mediaminister Dalle en Vlaams Belang over “belachelijke” diversiteitsquota bij de VRT ADN

21 november 2019

14u09

Bron: Belga 6 Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V) heeft vandaag in de commissie Media een aanvaring gehad met Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans. Volgens Slootmans moeten de "belachelijke diversiteitsquota" bij de VRT geschrapt worden, onder meer omdat ze een impact hebben op de kwaliteit van de VRT-programma's. Minister Dalle tilde bijzonder zwaar aan die uitspraak en vroeg Slootmans om zijn woorden terug te nemen.

De commissie Media bespreekt vandaag de beleidsplannen van mediaminister Benjamin Dalle. Tijdens die bespreking zei Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans dat de "belachelijke diversiteitsquota" bij de VRT in de prullenbak thuishoren. "U (minister Dalle, red.) moet daar mevrouw (Phara) De Aguirre maar eens over vatten. Zij zal u in geuren en kleuren vertellen hoe belachelijk die quota zijn en wat voor een verregaande repercussies die hebben voor de kwaliteit van de VRT-programma's", aldus Slootmans.

“Dat pik ik niet”

Minister Dalle tilde bijzonder zwaar aan die uitspraak. "U zegt dat diversiteit in het personeelsbeleid van de VRT een negatieve impact heeft op de programma's van de VRT. Dat pik ik dus niet. Dat soort uitspraken, dat gaat niet. U moet dat terugnemen of preciseren", reageerde Dalle scherp.



Slootmans reageerde wat verbaasd op de uitval van de minister en verduidelijkte dat hij doelde op een concreet geval waarbij Ihsane Chioua Lekhli omwille van haar migratieachtergrond voorrang zou hebben gekregen op Phara De Aguirre om ‘De Zevende Dag’ te presenteren. "Mevrouw Lekhli heeft voorrang gekregen op mevrouw De Aguirre hoewel mevrouw De Aguirre eigenlijk betere kwalificaties had. Omwille van de quota is er dus voorrang gegeven aan iemand met iets lagere competenties", aldus Slootmans.

“Schandalig”

Minister Dalle nam geen genoegen met die uitleg. "U heeft gezegd dat de diversiteitspolitiek van de VRT een negatief effect heeft op de berichtgeving. U hebt dat niet aangetoond. Het is schandalig dat u dergelijke dingen zegt. Ik vind het werkelijk een schande", aldus Dalle.