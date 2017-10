Aanval op twee agenten geen terreurdaad en geen moordpoging, maar dader veroordeeld tot 9 jaar cel Silke Vandenbroeck

10u45

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 0 rv Hicham Diop, ex-militair en voormalig bokser. Hicham Diop, de man die in oktober 2016 twee politieagenten neerstak in Schaarbeek, is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot 9 jaar cel. De man stond terecht voor moordpoging in een terroristische context, slagen en verwondingen met voorbedachtheid in een terroristische context, verboden wapenbezit en gewapende weerspannigheid en het federaal parket had 15 jaar cel geëist. Volgens de rechtbank was er echter geen sprake van een terreurdaad en ging het niet om een moordpoging.

Hicham Diop viel op 5 oktober vorig jaar twee agenten van de politie Brussel-Noord aan in Schaarbeek en stak een van hen neer met een mes, waarna hij hem nog een 20-tal slagen toediende. Een andere politiepatrouille kon hem inrekenen, maar daarbij liep een van de agenten wel een neusbreuk op. De agenten moesten Hicham Diop, een ex-militair en voormalig bokser, ook in een been schieten alvorens ze hem konden inrekenen.

Volgens het federaal parket kon er geen twijfel over bestaan dat Diop de bedoeling had de agent te doden toen hij hem neerstak en stond ook het terroristisch karakter van de aanval buiten kijf. Het federaal parket verwees daarvoor naar Diops eigen verklaringen, net na de feiten, en wees erop dat de man exact het soort aanval had uitgevoerd waartoe IS had opgeroepen.

De rechtbank volgde in haar vonnis echter grotendeels de argumentatie van de verdediging. Die had aangevoerd dat het niet om terrorisme ging, maar dat Diop sinds hij door een politiewagen was aangereden aan paranoia leed en een blinde haat voelde voor de politie. De aanval in Schaarbeek was volgens de rechtbank dan ook een wraakoefening. Omdat Diop zijn aanval zelf had gestaakt, was er ook geen sprake van een moordpoging.