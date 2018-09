Aantal zorgboerderijen op tien jaar tijd verdrievoudigd IB

18 september 2018

02u00

Bron: Belga 0 Het voorbije decennium heeft een sterke toename gekend van het aantal groenezorginitiatieven, waarbij mensen uit kwetsbare groepen onder begeleiding een zinvolle dagactiviteit in de natuur vervullen. Vlaanderen telt momenteel 940 zorgboerderijen, waarvan 122 in Limburg. Dat melden Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en Vlaams volksvertegenwoordiger Lode Ceyssens (CD&V).

Op uitnodiging van de Boerenbond liepen Vlaams minister Jo Vandeurzen en Vlaams parlementslid Lode Ceyssens stage bij het gemengd bedrijf van Erwin Lowet en Annick Strauven in Heers. Het landbouwbedrijf ontvangt twee gasten op twee verschillende dagen en is zo een goed voorbeeld van een zorgboerderij, waar personen met een zorgproblematiek terecht kunnen. Op die manier ontstaat een win-winsituatie voor zowel de land- en tuinbouw als voor het welzijn van kwetsbare groepen, aangezien die personen niet naar de reguliere arbeidsmarkt kunnen.

De Vlaamse regering is verheugd dat de groenezorginitiatieven in de lift zitten. De zorgboerderijen ontvangen daarom per 'zorggast' een subsidie van het Departement Landbouw. "Het kunnen inschakelen van groene zorg biedt een versterking en welkome verruiming in de zorg voor kwetsbare personen in onze samenleving", zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). "Het is belangrijk dat het groenezorginitiatief dit kan verwezenlijken op maat van de persoon in een natuurlijke omgeving en met de nodige ondersteuning."

Korte keten

Lode Ceyssens (CD&V), lid van de commissie landbouw van het Vlaams Parlement, benadrukt dat er plaats is voor land- en tuinbouw in Limburg. "Deze zorgboerderij is ook een goed voorbeeld van de korte keten. De producten rechtstreeks bij de producent kopen, met een eerlijke prijs en kwaliteit, daar ligt de toekomst", zegt Ceyssens.

Met de stages wil Boerenbond politici en land- en tuinbouwers dichter bij elkaar brengen. Zo volgden onder anderen Geert Bourgeois (N-VA), Alexander De Croo (Open Vld) en Joke Schauvliege (CD&V) een stage. "We willen politici de kans bieden om op de bedrijfsvloer te ervaren hoe onze land- en tuinbouwbedrijven dagelijks functioneren en wat hun uitdagingen zijn", zegt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond.